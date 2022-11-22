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ANKARA

Sekiz ilde KPSS operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı var

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 2013 yılı KPSS ve Jandarma Astsubaylık Sınavı'na yönelik iki ayrı soruşturma kapsamında FETÖ/PDY mensubu 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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Haber Merkezi İHA
Sekiz ilde KPSS operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı var
Foto/arşiv

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün 2013 yılı KPSS sınavında yapmış olduğu usulsüzlüklere ilişkin yapılan soruşturma kapsamında, haklarında 2013 yılı KPSS’ye hazırlık amacıyla KPSS çalışma evinde kaldıkları ve/veya 2013 yılı KPSS sorularını temin ettikleri yönünde etkin pişmanlık beyanı ve/veya olağan dışılık analiz raporu bulunan özel sektör çalışanı ve/veya ihraç edilmiş olan 15 şüpheli hakkında Ankara merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon yapılması ve gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir diğer soruşturma ise 2013 yılı Jandarma Astsubaylık Sınavı'na yönelik oldu.

JANA soruşturması kapsamında, FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek soruların örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine, sınavda usulsüzlük gerçekleştirdiği belirlenen FETÖ/PDY mensubu 8 şüpheli hakkında Ankara merkezli 10 ilde eş zamanlı operasyon yapılması ve gözaltı kararı verildi.

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