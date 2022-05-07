Gündem Sekiz katlı apartmanda çıkan yangında yara almadan kurtarıldı
ADANA

Sekiz katlı apartmanda çıkan yangında yara almadan kurtarıldı

Adana'da Abdurrahman Üter (42), sekiz katlı apartmanın son katında çıkan yangından yara almadan kurtarıldı. Alkollü olduğu öne sürülen şahıs,

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Haber Merkezi DHA
Sekiz katlı apartmanda çıkan yangında yara almadan kurtarıldı​
Yangın çıkan ev.

Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki sekiz katlı apartmanın son katında Abdurrahman Üter'in kaldığı dairede sabah saatlerinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü. Mahallelinin ihbarı üzerine adrese giden ekipler, evdeki Üter'i çıkardı.

Evden düşen parçalar, aynı apartmanın üçüncü katındaki balkonuna düşüp buradaki eşyaları tutuşturdu, park halindeki 01 EOA 45 plakalı otomobil de düşen parçalar nedeniyle yanmaya başladı. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Gitarıyla gezerken dayak yediğini öne sürdü

Yanan evinden gitarını alıp çıkan Abdurrahman Üter, eşi Filiz ve oğlu Semih'in kayınvalidesinde olduğunu, kendisinin de itfaiye ekipleri sayesinde yara almadan evden çıktığını belirtti. Yangında kurtardığı gitarını bir an olsun bırakmayan Üter, "Adana'nın semtlerinde gitarımla geziyordum. Bazı kişiler tarafından dayak yedim. Üzerine bir de araba da çarptı. Sonra eve geldim, hastaneye gitmedim. Uyumuşum. Ailem beni 'ev yanıyor haberin yok mu?' diyerek aradı. 'Vallahi yatıyorum ne saçmalıyorsun sen?' dedim. Telefonu kapattım, baktım gerçekten dumanlar var. Sonra baktım ev yanıyor, karşımda itfaiyecileri gördüm. Mal yerine gelir can yerine gelmez. Bize bir şey olmasın ne yapalım" diye konuştu.
Abdurrahman Üter'in alkollü olduğu öne sürülürken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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