Sekiz Mehmetçik'in katili teröriste beraat

Çukurca-Hakkari Karayolu Doğanlı bölgesinde, dört yıl önce terör örgütü PKK mensupları, yol kontrolü yapan askerlere uzun namlulu silahlarla saldırdı; 8 asker şehit olurken, 20'nin üstünde asker de yaralandı.

MEHMETÇİK KATİLİ SERBEST

Çatışmanın ardından PKK'lı terörist Ekrem Temeş, güvenlik güçlerine teslim oldu. Yargılaması devam eden terörist Ekrem Temeş hakkında, Hakkari Ağır Ceza Mahkemesi'nde beraat kararı verildi.

"ŞEHİDİMİN KABRİNE NASIL GİDEYİM?"

Şehitlerden jandarma Astsubay Bekir Eren Deniz'in babası Galip Deniz, karara tepki gösterdi. "Ben şehidimin kabrine nasıl ve hangi yüzle gideyim? Bugün bize bir kez daha evlat acısı yaşattınız." dedi.

GEREKÇE: DELİL YETERSİZLİĞİ

Bartu Soral'ın aktardığı bilgilere göre Temeş, 8 kez nitelikli kasten öldürme, ayrıca 24 kez nitelikli kasten öldürme ile devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozma gibi suçlardan yargılanıyordu. Davada delil yetersizliği kararı verildi.

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"TOPRAĞA VERMEKTEN AĞIR"

Şehit Bekir Eren Deniz’in abisi ile gerçekleştirdiği görüşmeyi de aktaran Soral, abinin "Kardeşimi toprağa vermekten ağır geldi." dediğini belirtti.