Sekiz saat kalbi durdurularak ameliyat oldu: Sağlığına kavuştu

Gaziantep'te yüksek tansiyon ve sık sık bayılma şikayetiyle hastaneye kaldırılan Mehmet Yaşar (73), aort damarının genişlemesi ve yırtılması teşhisi konularak ameliyata alındı. Vücut ısısı 18 dereceye düşürülen ve kalbi durdurularak ameliyata alınan Yaşar, 'fil hortumu' yöntemiyle yapılan 8 saatlik operasyonun ardından sağlığına kavuştu.

Kentte çiftçilik yapan 7 çocuk babası Mehmet Yaşar, yüksek tansiyon, nefes alma güçlüğü ve sık bayılma şikayetiyle Medical Park Hastanesi'ne başvurdu. Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği’nde yapılan tetkiklerde hastanın aort damarında genişleme ve yırtılma olduğu saptandı. Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Hikmet İyem, hastanın 'fil hortumu' adı verilen yöntem ile ameliyatına karar verdi. Ameliyata alınan Yaşar'ın vücudu 18 dereceye kadar soğutuldu ve kalbi durdurularak operasyon gerçekleştirildi. Yaşar'ın genişlemiş ve yırtık olan aort damarı özel bir tekstil ürünü olan yapay damar ile beraber değiştirilerek operasyon tamamlandı. Operasyonun tamamlanmasının ardından Mehmet Yaşar'ın vücudu tekrar ısıtıldı ve elektroşok verilerek kalbi çalıştırıldı.

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'AMELİYAT SONRASI HASTA ISITILIP, ELEKTROŞOK VERİLEREK KALP ÇALIŞTIRILDI'



Operasyonu gerçekleştiren Prof. Dr. Hikmet İyem, hastanın kendilerine başvurmasının ardından yapılan tetkikler doğrultusunda ameliyatına karar verdiklerini belirterek, "Hastamızın yaptığımız medikal tedavisinde tansiyonunu kontrol edemedik. Yaşadığı ağrılar devam ettiği için fil hortumu yöntemi olarak bilinen 8 saatlik ameliyatına karar verdik. Operasyona başladığımız zaman hastamızın vücudu 18 dereceye kadar soğutularak, kalbi durduruldu. Sonrasında kalpten çıkan ve genişlemiş olan aort damarı çıkarılıp yerine sentetik suni damarla değiştirme işlemi yapıldı. Özellikle karın bölgesine doğru uzanan aort damarına kadar bir değişim gerçekleştirildi. Ameliyatımız bittikten sonra hastamız tekrar ısıtılıp elektroşok verilerek kalbin çalışması sağlandı. Bu ameliyatımız oldukça başarılı bir şekilde tamamlandı. Hastamız 2 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra uyandırılma işlemine geçildi. Şu anda hastamız serviste gezip dolaşabiliyor. Hastamızı gerekli kontroller yapıldıktan sonra taburcu edeceğiz" diye konuştu.

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HAYATA TEKRAR TUTUNDU



Prof. Dr. İyem, yüksek tansiyona bağlı aort damarı yırtılan hastaların çoğunun hayati risk taşıdığını, özellikle ileri yaştaki insanların yılda bir kez aort damarında genişleme olup olmadığını kontrol ettirmeleri gerektiğini kaydetti.

Başarılı operasyonla ikinci kez doğduğunu söyleyen Mehmet Yaşar, kendisini sağlığına kavuşturan ekibe teşekkür ederken, oğlu Ömer Yaşar ise mucize yaşadıklarını belirterek, "Babam hastaneye geldiğinde durumu çok kötüydü. Vücudu çökmüş ve enerjisi hiç yoktu. Ameliyat olduktan sonra çok iyi oldu. Artık yürüyebiliyor akıcı konuşabiliyor ve kendi ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Resmen mucize oldu ve hayata tekrar tutundu" dedi.

GÜNDEM Anne karnında savaşan doktorların 'mucize' bebek: 3 dev kitleyle mücadele etti

FOTOĞRAF 13 Suriyeli tarım işçisi Ali El Hasan (23) ile Halime El Abdullah (20) çiftinin ikinci bebekleri Hüseyin, 3,5 ay önce, Marsa Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi'nde, nadir rastlanan ve doğumsal kalp anomalisi olarak bilinen 'Ectopia Cordis' teşhisiyle kalbi dışarıda olarak dünyaya geldi. Bebek hemen Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yoğun bakıma alınan bebek, 15 gün süren tetkiklerden elde edilen bulguların değerlendirilmesi sonucu ameliyata alındı. 1 milyon canlı doğumda 5 ile 8 kişide görülen bu anomaliyle hayata gözlerini açan Hüseyin bebeğin ameliyatına 4 ayrı uzman doktor katıldı. 2 saat süren operasyonda dışarıda olan kalp, göğsün içine alındı. 3 ay süren tedavisinin ardından taburcu edilen Hüseyin, okul öncesi dönemi gerçekleştirilecek kemik yerleştirme ameliyatı ile sağlıklı bir birey olarak yaşamını sürdürebilecek. Hayatta kalma şansı çok düşük olan ancak yaşam mücadelesini kazanarak taburcu olan Hüseyin'i, 'mucize' olarak nitelendiren ameliyat ekibi, bu süreci anlattı. ANNE KARNINDA TAKİBİ YAPILMAMIŞ <br><br> Balcalı Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Servisi'nde bebeği karşılayan Neonataloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hacer Yapıcıoğlu Yıldızdaş, Suriyeli Hüseyin'in, anne karnındayken hiç takibinin yapılmadığını söyledi. Bu nedenle sağlık sorununun önceden saptanamadığını belirten Prof. Dr. Yıldızdaş, \"Bebeğin göğüs kemiğinin gelişmediğini ve kalbin üzerinin ince bir deriyle korunduğunu gördük. O kısmın zedelenmemesi ve enfeksiyon kapmaması için pansumanla kapattık. Zamanla kalp, göğsün dışına doğru çıktı. Ameliyat edildi ve sağlığına kavuştu. Bundan sonraki süreçte ailenin, bebeğin göğsünü çok iyi koruması gerekecek\" dedi. 'ÖLÜM RİSKİ ÇOK YÜKSEKTİ' Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı'ndan Prof. Dr. Orhan Kemal Salih ise literatürde 1 milyon canlı doğumda 5 ile 8 kişide görülen 'Ectopia Cordis' adı verilen doğumsal kalp anomalisiyle bebeğin kalbi dışarıda doğduğunu, bu durumun göğüs ön duvarının gelişmemesi sonucu kaburgaların birleşmemesinden kaynaklandığını söyledi. Bu tür anomalilerde ölüm riskinin çok yüksek olduğunu belirten Prof. Dr. Salih, \"5 bin yıllık tarihi olan bir kalp anomalisi. Bunların çoğu ilk müdahalelerinde kaybedilen bebekler ve ameliyatları çok yüksek riskli oluyor. Bir nevi 'mucize bebek' diyebiliriz. Plastik cerrahiyle birlikte ilk ameliyatını yaptık. Tabi göğüs ön duvarının olmayışı, kaburgaların kısmen birleşmemesi nedeniyle travmalara açık olacaktır. O nedenle okul çağı öncesi kemik yerleştirme ameliyatıyla sağlıklı bir birey olarak hayatına devam edecek\" diye konuştu. AMELİYAT KUSURSUZ OLMALIYDI <br><br> Operasyona katılan Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erol Kesiktaş ise 30 yıllık meslek hayatında ilk kez bu tür bir hastayla karşılaştığını belirtti. Hüseyin'i 15 günlükken, henüz iki el büyüklüğündeyken ameliyata aldıklarını dile getiren Prof. Dr. Kesiktaş, \"Ameliyatın kusursuz bir şekilde olması gerekiyordu. Çocuk kalp damar cerrahisi, yeni doğan, çocuk kardiyoloji, plastik cerrahi, radyoloji ve anesteziyle beraber çeşitli toplantılar yaptık. Planlamalarımızın ardından ekipce girdiğimiz ameliyat çok başarılı geçti. Bebeğimiz şu an oldukça büyüdü ve kilo aldı. Son derece sağlıklı bir şekilde yaşamına devam ediyor\" ifadelerini kullandı. KENDİ DOKUSUYLA GÖĞÜS ÖN DUVARI KAPATILDI <br><br> Ameliyatın ayrıntılarını paylaşan Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahisi Anabilim Dalı'ndan Doç. Dr. Eyüphan Gencel de ekip çalışması sonucu 2 saat süren operasyonla kalbin göğüs içerisine transplantasyonunun sağlandığını, hastanın kendi dokusunu kullanarak da göğüs ön duvarının kapatıldığını kaydetti. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı'ndan Dr. Öğretim Üyesi Demet Laflı Tümay ise anestezi yönetimi açısından cerrahinin oldukça olumlu ilerlediğini ve herhangi bir problemle karşılaşmadıklarını ifade etti. Plastik Cerrahi Servisi'ndeki odasında bebeği Hüseyin'in elini bir an olsun bırakmayan anne Halime El Abdullah ise doğum sonrası bebeğinin öleceği düşüncesiyle çok korktuğunu ancak doktorların ilgisi ve başarılı geçen ameliyatın sonucunda çok mutlu olduğunu dile getirdi. Kalbi dışarıda doğan Hüseyin'in mucize yaşamı Kalbi dışarıda doğan Hüseyin'in mucize yaşamı Kalbi dışarıda doğan Hüseyin'in mucize yaşamı Kalbi dışarıda doğdu: İşte Hüseyin'in mucize kurtuluşunun hikayesi Adana'da, nadir görülen 'Ectopia Cordis' adlı anomali nedeniyle kalbi dışarıda dünyaya gelen 3,5 aylık Suriyeli Hüseyin El Hasan, 4 uzman doktorun katıldığı ameliyatla yaşama tutundu. İki saat süren operasyonun ardından 'Mucize Bebek' Hüseyin'in kalbi, göğsünün içine alındı.

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