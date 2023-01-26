Sekiz yaşındaki Elif’in katili kadın terörist yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, terör örgütü PKK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine ve örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışmaların ardından 20 Ocak'ta operasyon düzenlendi. Bu kapsamda, 6 Nisan 2016'da ilçede görev yapan ve izinli olduğu gün ekmek almaya gittiğinde açılan ateşle Jandarma Uzman Çavuş Muhammed Said Çelik'in şehit edilmesi ve 27 Eylül 2015'te Dumlupınar Mahallesi'nde evinde ailesiyle olan Elif Şimşek'in teröristler tarafından atılan roket sonucu yaşamını yitirmesine ilişkin 12 şüpheli gözaltına alındı. 2014 ile 2017 yıllarında ilçede PKK'ya yardım eden, terör örgütü adına zorla para toplayan ve vatandaşı kaçırdığı belirlenen 12 şüphelinin adreslerinde 1 tabanca, 14 fişek, çok sayıda toplatma kararı bulunan örgütsel kitap ve doküman ile dijital materyaller ele geçirildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10’u, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı; 2 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.