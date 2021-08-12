Sel bölgelerinden 80 kişi askeri helikopterlerle kurtarıldı

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kastamonu ve Sinop'ta sel felaketinin yaşandığı bölgelerdeki halkın tahliyesine yönelik ilgili bakanlık, kurum ve kuruluşlarla koordineli olarak harekete geçildi.

GÜNDEM Sinop'ta sel suları evi böyle yıktı

Arama-kurtarma faaliyetleri için bölgelerine gönderilen Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait 6 helikopterden ilki, Sinop'taki Ayancık Devlet Hastanesi'nden 2 hasta ile farklı bölgelerdeki 43 kişinin tahliyesini gerçekleştirdi. Bir diğer arama-kurtarma helikopteri ise Kastamonu'da sel bölgelerindeki 12 kişiyi güvenli sahalara taşıdı.

OYNAT 00:58 Selin vurduğu Bozkurt'ta arama kurtarma çalışmaları son sürat devam ediyor Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde etkili olan selin ardından arama kurtarma faaliyetleri sürüyor.



Yağışın etkili olduğu ilçede, Ezine Çayı'nda su seviyesinin yükselmesiyle yaşanan taşkın sonrasında birçok ev ve iş yeri sular altında kaldı.



Bölgede çok sayıda arama kurtarma helikopteri de çalışmalara havadan destek veriyor. Evlerinin çatılarına çıkanlar helikopter yardımıyla kurtarılıyor.



AFAD, UMKE, Polis ve Jandarma Arama Kurtarma ekipleri ile çeşitli sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Su seviyesinin yüksek olduğu bazı bölgelerde botlar ve iş makineleri kullanılıyor.

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Ankara'dan bölgeye sevk edilen diğer helikopterler ise selin vurduğu bölgelerdeki 12 kişi ile Ayancık Devlet Hastanesi'nden 11 hastanın tahliyesini sağladı. Böylelikle Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait 6 helikopter, sel bölgelerindeki 80 kişiyi kurtarırken, hastanelerde ihtiyaç duyulan oksijen tüpleri de yine helikopterlerle taşındı. TSK'ya ait helikopterlerle bölgedeki arama- kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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FOTOĞRAF 39 Selin vurduğu Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde yaralar sarılmaya devam ediyor. Bölgeye sevk edilen ekipler kurtarma ve arama çalışmalarını sürdürüyor. Sel sebebi ile binalarda mahsur kalan vatandaşlar helikopterlerle kurtarıldı. Karadan da ekipler kurtarma çalışması yapıyor. Sel felaketi sonrasında eşi ve iki çocuğu mahsur kalan Ahmet Bideci isimli vatandaş da, çoğu Bozkurtlu gibi ailesine kavuşmak için 15 saatten fazla bekledi. Ekiplerin yaptığı çalışma sonrasında eşi ve iki çocuğu kurtarılan Ahmet Bideci, çocuklarına gözyaşları içinde sarıldı. Korkan küçük kızına su içiren Ahmet Bideci, eşine sarılarak gözyaşı döktü. Sel bölgesinde aralıksız görev yapan ekipler, insanların yanı sıra hayvanlara da destek oluyor. Bir binada mahsur kalan küçük kedi, AKUT ekibinde görevli bayan personel tarafından kurtarıldı. Sağlık Bakanlığından edinilen bilgiye göre, bölgeye 32 adet ambulans ve 24 adet UMKE timi olmak üzere toplam 202 acil sağlık personeli görevlendirildi. Çatılarda mahsur kalan vatandaşlar helikopterlerle kurtarılıyor Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde etkili olan selin ardından arama kurtarma faaliyetleri sürüyor. Bölgede çok sayıda arama kurtarma helikopteri de çalışmalara havadan destek veriyor. Binalarda mahsur kalan vatandaşlar helikopterlerle kurtarılıyor. BiP'te paylaş

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OYNAT 00:27 Sinop'ta sel felaketi: Çatıya çıkıp beyaz örtü sallayarak yardım istedi Sinop'ta sağanağın sele neden olduğu Ayancık ilçesine bağlı Yenikonak köyünde sele kapılan tek katlı evin yıkılıp, sel sularına kapıldığı ve beraberinde yan binaların çatısına çıkan bazı vatandaşların da ellerinde beyaz örtü sallayarak kurtarılmayı beklediği anlar, anbean cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. BiP'te paylaş

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