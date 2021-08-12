Sel bölgelerinden 80 kişi askeri helikopterlerle kurtarıldı
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Batı ve Orta Karadeniz'deki sel felaketinin yaşandığı bölgelerden 80 kişiyi helikopterlerle kurtardı. TSK'ya ait 6 helikopter sel bölgelerindeki arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kastamonu ve Sinop'ta sel felaketinin yaşandığı bölgelerdeki halkın tahliyesine yönelik ilgili bakanlık, kurum ve kuruluşlarla koordineli olarak harekete geçildi.
Arama-kurtarma faaliyetleri için bölgelerine gönderilen Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait 6 helikopterden ilki, Sinop'taki Ayancık Devlet Hastanesi'nden 2 hasta ile farklı bölgelerdeki 43 kişinin tahliyesini gerçekleştirdi. Bir diğer arama-kurtarma helikopteri ise Kastamonu'da sel bölgelerindeki 12 kişiyi güvenli sahalara taşıdı.
Ankara'dan bölgeye sevk edilen diğer helikopterler ise selin vurduğu bölgelerdeki 12 kişi ile Ayancık Devlet Hastanesi'nden 11 hastanın tahliyesini sağladı. Böylelikle Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait 6 helikopter, sel bölgelerindeki 80 kişiyi kurtarırken, hastanelerde ihtiyaç duyulan oksijen tüpleri de yine helikopterlerle taşındı. TSK'ya ait helikopterlerle bölgedeki arama- kurtarma çalışmaları devam ediyor.