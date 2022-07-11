Sel bölgesinde olduğu için eleştirilen AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den muhalefete: Siz neden burada değildiniz?

İstanbul’da önceki gün etkili olan kuvvetli sağanak yağış nedeniyle Esenyurt’ta bazı mahallelerde sel meydana gelmiş, ev ve iş yerlerini su basmıştı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, selin vurduğu bölgelerde incelemede bulunmuş, basın toplantısında AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe’nin de yer alması muhalefet tarafından eleştirilmişti.

"İŞ YAPMAYA VAKİT BULAMAYANLAR ANLAYAMAZ"

Kabaktepe, sosyal medya hesabından bir dizi paylaşımda bulunarak eleştirilere yanıt verdi.

"Sahte sorular ve algı operasyonları ile ne gerçekliği örtebilir, ne de ayıbınızı kapatabilirsiniz. Bizler; selde, karda, depremde milletimizle birlikte mücadele ederiz ve milletimize seri hizmet eden devletimizin yanında oluruz." diyen Kabaktepe, "Tatilden, şezlongdan, balıkçıdan iş yapmaya vakit bulamayanların, devletimize seri katil diyenlerin bunu anlamasını beklemiyoruz zaten. CHP olarak karakterinizi oyunlarla saklamaya çalışsanız da; bu aziz millet sizi iyi tanır… Zulümlerinizi de, oyunlarınızı da iyi bilir." ifadelerini kullandı.

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"SİZ NEDEN BURADA DEĞİLDİNİZ"

Kabaktepe, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Halkımıza üsten bakmak sizin geleneğinizdir. Bu sebeple; selle boğuşan İstanbullular’ın dertleri ile dertlenmemenizi milletimizin takdirine bırakıyorum. İstanbul selle boğuşurken, İBB Başkanı, CHP parti yetkilileri ayakları ıslanır diye mi afet bölgesinde yoklardı?

Algılarınıza, yalanlarınıza karşı mücadele edecek ve milletimiz için atılıma devam edeceğiz. Asıl sorulması gerek soru: 'Siz neden burada değildiniz?'"

Tatilden, şezlongdan, balıkçıdan iş yapmaya vakit bulamayanların, devletimize seri katil diyenlerin bunu anlamasını beklemiyoruz zaten.



CHP olarak karakterinizi oyunlarla saklamaya çalışsanız da;

bu aziz millet sizi iyi tanır… Zulümlerinizi de, oyunlarınızı da iyi bilir. REKLAM July 11, 2022

GÜNDEM Ekrem İmamoğlu’nun gidemediği Esenyurt'a AK Parti İl Başkanı gidince CHP’liler çıldırdı

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