Gündem Sel bölgesinde olduğu için eleştirilen AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepeden muhalefete Siz neden burada değildiniz?
POLİTİKA

Sel bölgesinde olduğu için eleştirilen AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den muhalefete: Siz neden burada değildiniz?

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin Esenyurt’ta selin meydana geldiği bölgede İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile birlikte çalışmalarda bulunması muhalefetin tepkisini çekmişti. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Kabaktepe, "Tatilden, şezlongdan, balıkçıdan iş yapmaya vakit bulamayanların, devletimize seri katil diyenlerin bunu anlamasını beklemiyoruz zaten." dedi. Kabaktepe, "Asıl sorulması gerek soru: Siz neden burada değildiniz?" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Sel bölgesinde olduğu için eleştirilen AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepeden muhalefete: Siz neden burada değildiniz?
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya selin meydana geldiği Esenyurt'ta açıklama yaptı. (Arşiv)

İstanbul’da önceki gün etkili olan kuvvetli sağanak yağış nedeniyle Esenyurt’ta bazı mahallelerde sel meydana gelmiş, ev ve iş yerlerini su basmıştı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, selin vurduğu bölgelerde incelemede bulunmuş, basın toplantısında AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe’nin de yer alması muhalefet tarafından eleştirilmişti.

"İŞ YAPMAYA VAKİT BULAMAYANLAR ANLAYAMAZ"

Kabaktepe, sosyal medya hesabından bir dizi paylaşımda bulunarak eleştirilere yanıt verdi.

"Sahte sorular ve algı operasyonları ile ne gerçekliği örtebilir, ne de ayıbınızı kapatabilirsiniz. Bizler; selde, karda, depremde milletimizle birlikte mücadele ederiz ve milletimize seri hizmet eden devletimizin yanında oluruz." diyen Kabaktepe, "Tatilden, şezlongdan, balıkçıdan iş yapmaya vakit bulamayanların, devletimize seri katil diyenlerin bunu anlamasını beklemiyoruz zaten. CHP olarak karakterinizi oyunlarla saklamaya çalışsanız da; bu aziz millet sizi iyi tanır… Zulümlerinizi de, oyunlarınızı da iyi bilir." ifadelerini kullandı.

"SİZ NEDEN BURADA DEĞİLDİNİZ"

Kabaktepe, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Halkımıza üsten bakmak sizin geleneğinizdir. Bu sebeple; selle boğuşan İstanbullular’ın dertleri ile dertlenmemenizi milletimizin takdirine bırakıyorum. İstanbul selle boğuşurken, İBB Başkanı, CHP parti yetkilileri ayakları ıslanır diye mi afet bölgesinde yoklardı?

Algılarınıza, yalanlarınıza karşı mücadele edecek ve milletimiz için atılıma devam edeceğiz. Asıl sorulması gerek soru: 'Siz neden burada değildiniz?'"

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