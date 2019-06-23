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TRABZON

Sel felaketinde kayıp 3 kişi aranıyor

Sel felaketinde kayıp 3 kişi aranıyor

Trabzon'un Araklı ilçesinde 7 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinde kaybolan 3 kişiyi arama çalışmaları, 5'inci gününde de sürdüyor. 321 kişilik ekibin arama-kurtarma, yol açma ve enkaz kaldırma çalışması yürüttüğü sel bölgesi, askeri helikopterle de havadan taranıyor.

Haber Merkezi DHA
Arama- kurtarma çalışmalarına 321 kişilik ekip katılıyor.
Arama- kurtarma çalışmalarına 321 kişilik ekip katılıyor.

Trabzon'da 18 Haziran'da etkili olan sağanak, Araklı ilçesinde sel ve heyelanlara neden oldu. İlçenin Çamlıktepe ve Yeşilyurt mahallelerinde heyelan sonucu önüne set çekilen Karadere, biriken toprak ve balçığı sürükleyerek aniden taştı. Bölgede kurulu olan hidroelektrik santralinin toprak ve balçıkla dolan havuzunun da taşması sonucu sel suları mahallelere girdi, önüne kattığını sürükledi. Sele kapılan 10 kişi kayboldu, 4 kişi de yaralı olarak kurtarıldı. Selin ardından başlatılan arama çalışmalarıyla 7 kişinin cansız bedenleri bulundu, Cengiz Cevahir (16), Mahmut Köseoğlu (39) ve Helim Köse’ye (78) ise ulaşılamadı.

HAVADAN, KARADAN ARANIYORLAR

Bugün sabahın ilk ışıklarıyla birlikte kayıp 3 kişiyi arama çalışması yeniden başladı. Trabzon’un yanı sıra bölge illerden gelen AFAD, AKUT ekipleriyle UMKE, Araklı ilçesi Çamlıktepe ve Yeşilyurt mahallelerinde Karadere boyunca arama çalışması yürütüyor. Jandarma Genel Komutanlığı’ndan gelen 31 kişilik Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi de çalışmalara eşlik ediyor. JAK timleri botla açıldıkları dere yatağında sondalama yöntemi ile kayıplardan iz arıyor. Kayıp kişilerin yakınlarının umutlu bekleyişi de sürüyor. AFAD'a ait Samsun'dan getirilen 'Abrek' isimli kadavra köpeği de aramalarda kullanılıyor. Arama- kurtarma çalışmalarına 321 kişilik ekip katılıyor.

DHA
Trabzon'un Araklı ilçesinde 7 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinde kaybolan 3 kişiyi arama çalışmaları, 5'inci gününde de sürdüyor.

ORDU’DAN ARAKLI’YA DESTEK

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in talimatıyla, arama çalışmalarına destek vermek amacıyla bu ilden itfaiye arama-kurtarma ekipleri de Araklı'ya gönderildi. Aralarında 2 dalgıcın bulunduğu, 6 kişilik profesyonel arama kurtarma ulaştıkları bölgede çalışmalara başladı.

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ARAKLI-BAYBURT YOLUNDA ÇALIŞMA

Bu arada, sel nedeniyle araç ve yaya trafiğine kapanan Araklı-Bayburt karayolunda da, iş makineleriyle çalışmalar devam ettiriliyor. Çok sayıda iş makinesinin katıldığı çalışmayla, dere güzergahında biriken taş ve molozlar temizlenerek yolun trafiğe açılması hedefleniyor.

HASAR TESPİTLERİ SÜRÜYOR

9 binanın yıkıldığı, yollar, köprülerin hasar, tarım arazilerinin de zarar gördüğü sel ve heyelanla ilgili yürütülen hasar tespit çalışmaları da devam ediyor.

DHA
321 kişilik ekibin arama-kurtarma, yol açma ve enkaz kaldırma çalışması yürüttüğü sel bölgesi, askeri helikopterle de havadan taranıyor.

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