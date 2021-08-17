Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt ilçesinin kaymakamı değişti
Selin vurduğu Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde kaymakam değişikliği yapıldı. Elazığ depremi sonrası Kemaliye'de başarılı organizasyon sağlayan ve geçen yıl sel bölgesinde görev yapan Giresun Dereli Kaymakamı Murat Atıcı, Bozkurt'a atandı. Mevcut Bozkurt Kaymakamı Okan Yenidünya ise Dereli'de görevlendirildi.
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde meydana gelen sel felaketinin ardından arama kurtarma ve temizlik çalışmaları devam ederken kaymakamlık görevinde değişikliği gidildi.
DERELİ'DEN BOZKURT'A ATANDI
İçişleri Bakanlığı'nın kararıyla daha önce sel tecrübesi olan Giresun'un Dereli ilçesi kaymakamı Murat Atıcı, Bozkurt Kaymakamlığı görevine atandı. ise Dereli ilçesi kaymakamlığı görevine getirildi.
SEL TECRÜBESİ BULUNUYOR
Elazığ depremi sonrası Kemaliye'de başarılı organizasyon sağlayan ve geçen yıl sel bölgesinde görev yapan Giresun Dereli Kaymakamı Murat Atıcı, selin vurduğu Bozkurt'un yeniden ayağa kaldırılması sürecinde görev yapacak.