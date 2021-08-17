Gündem Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt ilçesinin kaymakamı değişti
KASTAMONU

Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt ilçesinin kaymakamı değişti

Selin vurduğu Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde kaymakam değişikliği yapıldı. Elazığ depremi sonrası Kemaliye'de başarılı organizasyon sağlayan ve geçen yıl sel bölgesinde görev yapan Giresun Dereli Kaymakamı Murat Atıcı, Bozkurt'a atandı. Mevcut Bozkurt Kaymakamı Okan Yenidünya ise Dereli'de görevlendirildi.

Haber Merkezi DHA
Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt ilçesinin kaymakamı değişti
Murat Atıcı

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde meydana gelen sel felaketinin ardından arama kurtarma ve temizlik çalışmaları devam ederken kaymakamlık görevinde değişikliği gidildi.

DERELİ'DEN BOZKURT'A ATANDI

İçişleri Bakanlığı'nın kararıyla daha önce sel tecrübesi olan Giresun'un Dereli ilçesi kaymakamı Murat Atıcı, Bozkurt Kaymakamlığı görevine atandı. ise Dereli ilçesi kaymakamlığı görevine getirildi.

Okan Yenidünya
Okan Yenidünya

SEL TECRÜBESİ BULUNUYOR

Elazığ depremi sonrası Kemaliye'de başarılı organizasyon sağlayan ve geçen yıl sel bölgesinde görev yapan Giresun Dereli Kaymakamı Murat Atıcı, selin vurduğu Bozkurt'un yeniden ayağa kaldırılması sürecinde görev yapacak.

Bozkurt'ta ağır hasar alan Fatih Apartmanı'nın yıkımını gözyaşları içinde izledi
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Bozkurt'ta ağır hasar alan Fatih Apartmanı'nın yıkımını gözyaşları içinde izledi
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinde ağır hasar alan 6 katlı Fatih Apartmanı'nın yıkımına başlandı. İş makineleri ve itfaiyenin de katılımıyla başlayan yıkımı çevredeki bazı vatandaşlar gözyaşlarıyla izledi.

Bozkurt'ta sel felaketi yaşanmadan hemen önce kaydedilen görüntüler ortaya çıktı
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Bozkurt'ta sel felaketi yaşanmadan hemen önce kaydedilen görüntüler ortaya çıktı
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sel felaketi yaşanmadan hemen önce kaydedilen yeni görüntüler ortaya çıktı. Bozkurt ilçesinde bir vatandaşın cep telefonuyla Ezine Çayı'nın kenarında kaydettiği görüntüler, selin başladığı ancak felakete dönüşmeden önceki anları yansıtıyor.

Görüntülerde, bir kişinin çayın yukarısında sel nedeniyle 2 kişinin sulara kapıldığını, sel sularının geldiği anda kimsenin kaçma imkanı olmayacağını söyleyerek vatandaşları uyarmaya çalıştığı görülüyor. Uyarılara rağmen bazı vatandaşların merakla bölgedeki bekleyişlerini sürdürmeleri dikkati çekiyor.

Yoldaki araçların selin bulunduğu alandan hızlı bir şekilde uzaklaştırıldığı, zemin katların boşaltılması için vatandaşların uyarıldığının da yer aldığı görüntüde, çayın üzerindeki köprünün yıkılmadan önceki hali de görülüyor.
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