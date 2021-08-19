Gündem Sel felaketinin yaşandığı Bozkurtta esnafın yaraları sarılmaya başlandı
KASTAMONU

Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta esnafın yaraları sarılmaya başlandı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel nedeniyle dükkanları zarar gören esnafın yaralarının sarılması için çalışmalarına başladı.

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Sel felaketinin yaşandığı Bozkurtta esnafın yaraları sarılmaya başlandı
TOKİ Bozkurt için harekete geçti

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, TOKİ başkanlığı bölgede dükkanları zarar gören esnafı da ziyaret ederek istekleri dinliyor ve yapılacak projelere ilişkin vatandaşları bilgilendiriyor.

Öte yandan, TOKİ ekiplerince başlatılan çalışmalar da aralıksız devam ediyor, dükkanları hasar gören esnafın yaralarını sarmak için harekete geçen ekipler, hasar tespit ve temizlik çalışmalarını tamamlayarak dükkanların ön cephelerinin doğrama tamirlerine başladı.

Dükkanlar için andezit taş kaplama çalışmalarını da başlatan TOKİ tarafından, Cumhuriyet Caddesi'nde örnek bir dükkan oluşturuldu. Ayrıca, dış cephelerde kullanılacak malzemelerin üretimi için atölyelerin kurulumuna da başlandı.

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Kastamonulu selzede: Aileden CHP'liyim ben böyle çalışma görmedim
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde meydana gelen sel afetinin sonrasında bölgede yaralar sarılıyor. Afette evi ve arabası kullanılamaz hale gelen Nurten Özçelik, afet alanında yapılan çalışmaları şu ifadelerle anlattı: Her şeyi düşünüyorlar. Ben aileden CHP'liyim. Kimse kusura bakmasın bu saatten sonra AK Partiliyim. İki bakanımız her gün yanımızda. Süleyman Soylu Bey ve Murat Kurum Bey. Günde üç defa yanıma geliyorlar. İki etek isteyen kadını bile dinliyorlar. Belediye başkanımız yarı beline kadar suya girip beni kurtardı. Kaymakam sabah geliyor gece ikiye kadar burada. Çalışmalardan çok memnunum.

Bölgenin yeniden ihyası için gece gündüz çalışan ekipler, sel felaketinden bu yana sahaya 3 tırdan oluşan 40 ton alüminyum ve 641 boy 7,7 ton kör kasa getirdi.

Sahada 17'si teknik personel olmak 132 kişilik ekiple çalışan TOKİ, gerekli temizlik çalışmalarının bitirilmesinden sonra ekip sayısını daha da artıracak.

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Kastamonu Bozkurt'ta Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum koordinasyonunda iş yerleri zarar gören vatandaşlarımızın yaralarını sarıyoruz. Yaklaşık 300 dükkanın ön cephe doğrama ve tamirleri başladı. Atölyelerin kurulumu başladı.

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