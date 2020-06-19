Sel sularının vurduğu Kocaeli'de D-100 kara yolu çift yönlü trafiğe kapandı

Sabah saatlerinde bağlayan yağış sonrasında ilçe merkezinde bazı alanlar ile D-100 karayolu Batı kavşağı kesimi sular altında kaldı.

Kocaeli’nin sanayi merkezlerinden olan Dilovası’nda etkili olan sağanak yağış sele neden oldu. Sabah saatlerinde bağlayan yağış sonrasında ilçe merkezinde bazı alanlar ile D-100 karayolu Batı kavşağı kesimi sular altında kaldı.

DHA

Sel sularına kapılan bazı araçlar su içinde kalırken itfaiye ve belediye ekipleri, suların tahliyesi için çalışma başlattı. Sel suları ile kaplanan D-100 karayolu iki yönlü trafiğe kapandı.

DHA

Sel sularından geçemeyen araçların uzun kuyruklar oluşturduğu yolda trafik ilçe merkezine yönlendirilerek ara sokaklardan yeniden D-100’e bağlanması sağlanıyor.

DHA

Yağış nedeniyle tamamen su ile kaplanan yolda ekiplerin su tahliye çalışmaları sürüyor.