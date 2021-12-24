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POLİTİKA

Selahattin Demirtaş'tan ittifaka adaylık çağrısı: Cumhurbaşkanı adayı olsam cezaevinden bile kazanırım

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, sosyal medya hesabından çok konuşulacak bir çıkışa imza attı. Paylaşımında muhalefete birlik beraberlik çağrısı yapan Demirtaş, "Ben muhalefetin ortak adayı olsam cezaevinden bile seçim kazanırım. Halka güvenin" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Selahattin Demirtaştan cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklaması
Selahattin Demirtaş

37 kişinin katledildiği 6-8 Ekim olaylarının azmettiricisi olarak tutuklu bulunan HDP'li Selahattin Demirtaş, tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevi'nden çok konuşulacak bir çağrıda bulundu. Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Demirtaş, "

Ben muhalefetin ortak adayı olsam cezaevinden bile seçim kazanırım. Dışarıda ise birileri halen bu üçkağıtçı, dolandırıcı iktidarın halkı kandırıp seçim kazanabileceğine inanıyor.

'MERAK ETMEYİN BİZ VARIZ'

Halka güvenin, yüzünüzü yoksullara dönün. Yan yana durmaktan korkmayın ve miting meydanlarını doldurun. Merak etmeyin, biz varız. Birlikte kazanacağız, mutlaka kazanacağız" ifadelerini kullandı.



SİYASİ YASAK İSTENMESİNE KARŞI AYM'YE DİLEKÇE VERDİ

Öte yandan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP kapatma davasında eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş da aralarında 700'e yakın siyasetçi hakkında siyaset yasağı getirilmesini istemişti. Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevinde tutuklu bulunan Demirtaş da hakkında siyasi yasak istenmesine ilişkin Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanlığı'na dilekçe verdi.

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  • Mahkemenin kendisine siyasi yasak getirmesi halinde kararın son cümlesi olarak "Siyasi yasak getiriyoruz ama bir işe yarayacağından da emin değiliz" değiliz yazılmasını talep eden Demirtaş, dilekçesini "Kararınızın Türkiye toplumu ve ortak geleceğimiz açısından katkı sağlayıcı nitelikte, tarih önünde ve halkın huzurunda gururla savunacağınız şekilde olmasını diliyor, saygılarımı sunuyorum" diyerek tamamladı.

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