Selahattin Demirtaş'tan 'Kobani' davasında mahkemede skandal sözler: Türk Devletleri için 'İşgalci' dedi

Demirtaş, mahkemede, Türklere ve Anadolu'da geçmişten bugüne kurulan tüm Türk devletleri için "işgalci" dedi. Demirtaş, “Sayın yargıçlar bize neden yargılanıyorsunuz diye sorarsanız size şöyle açıklayayım: Bizim halkımız karnını doyurmak, neslini sürdürmek, hayatta kalmak istiyor. Türkler de bunun için ana vatanım Kürdistan’a bin yıl önce geldi. Ana vatanım olan Kürdistan’ı işgal eden bu devlettir" ifadelerine yer verdi.