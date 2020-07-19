Şelaleden atladı: Göletteki kayaya kafasını çarptı, yaralandı

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CHP'li İBB Meclis Üyesi Kahraman Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret etti

Cumhuriyet Halk Partisi iBB Meclis Üyesi Ali Haydar Kahraman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan alçakça sözler sarf etti. İBB Meclisi'nin Temmuz Ayı Oturumu'nda Erdoğan'a "Şerefsiz genel başkanınıza bakın" diyen Kahraman'ın sözleri infiale neden oldu. Sosyal medyanın gündemine oturan çirkin ifadelere sert tepki gösteren kullanıcılar, Kahraman hakkında hukuki sürecin başlatılmasını istedi.