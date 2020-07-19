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Gündem Şelaleden atladı Göletteki kayaya kafasını çarptı, yaralandı
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Bursa haberleri: Şelaleden atladı: Göletteki kayaya kafasını çarptı, yaralandı

Şelaleden atladı: Göletteki kayaya kafasını çarptı, yaralandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, 4 metre yükseklikteki şelaleden yüzmek için gölete atlayan Sedat Demir (44), kafasını kayalıklara çarpınca yaralandı. Hastaneye kaldırılan Demir'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Haber Merkezi DHA
Kafasını göletin kenarında bulunan kayalara çarpan Demir, yaralandı.
Kafasını göletin kenarında bulunan kayalara çarpan Demir, yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Bursa'nın kırsal Cerrah Mahallesi’nde ormanlık alandaki şelalede meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte şelalenin bulunduğu yere yüzmeye giden Sedat Demir, 4 metre yüksekliğindeki şelaleden gölete atladı. Kafasını göletin kenarında bulunan kayalara çarpan Demir, yaralandı.

Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi, yaralı Sedat Demir'e ilk müdahalede bulundu. İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Demir, tedavi altına alındı. Demir’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Kafasını göletin kenarında bulunan kayalara çarpan Demir, yaralandı.

Kafasını göletin kenarında bulunan kayalara çarpan Demir, yaralandı.

Kafasını göletin kenarında bulunan kayalara çarpan Demir, yaralandı.
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