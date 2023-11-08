Selçuk Bayraktar: SİHA'larla kazanılan ilk zafer olarak tarihe geçen Azerbaycan Zaferi'ni kutluyorum

Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuri Guliyev, Azerbaycan'ın zaferiyle sonuçlanan savaşta Bayraktar TB2'nin göz bebekleri olduğunu belirterek, "Savaşın göz bebeğiydi. Bu savaşta bunu ölüm meleği olarak adlandırdılar ama başka bir ülkede bunu yaşam meleği olarak adlandırdılar. Çünkü burada biz savaş veriyorduk, Türk Dünyası olarak, orada ise onlardı. Onların işine gelince yaşam meleği, niyeyse bize gelince ölüm meleği oluyor" dedi.