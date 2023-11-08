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Selçuk Bayraktar: SİHA'larla kazanılan ilk zafer olarak tarihe geçen Azerbaycan Zaferi'ni kutluyorum

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Bayraktar, Karabağ Zaferi'nin 3. yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "SİHA'larla kazanılan ilk zafer olarak tarihe geçen Azerbaycan Zaferi'ni kutluyor, şehitlerimizi rahmetle anıyorum" dedi.

Halil Akkoç
Halil Akkoç
17:13 - 8/11/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Selçuk Bayraktar (Foto: Arşiv)

Selçuk Bayraktar (Foto: Arşiv)

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Karabağ Zaferi'nin 3. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj paylaştı.

Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,
"SİHA'larla kazanılan ilk zafer olarak tarihe geçen Azerbaycan Zaferi'ni kutluyor, şehitlerimizi rahmetle anıyorum"
ifadelerini kullandı.
Bayraktar,
"Zor ve çetin günlerde tüm dünyaya gösterdiğimiz kardeşliğimizle her daim bir ve beraber olmaya devam edeceğiz."
açıklamasında bulundu.
#Selçuk Bayraktar
#BAYKAR
#Azarbaycan
1 saat önce
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