Selçuk Bayraktar: SİHA'larla kazanılan ilk zafer olarak tarihe geçen Azerbaycan Zaferi'ni kutluyorum

Selçuk Bayraktar (Foto: Arşiv)
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Karabağ Zaferi'nin 3. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj paylaştı.
Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,
"SİHA'larla kazanılan ilk zafer olarak tarihe geçen Azerbaycan Zaferi'ni kutluyor, şehitlerimizi rahmetle anıyorum"
ifadelerini kullandı.
Bayraktar,
"Zor ve çetin günlerde tüm dünyaya gösterdiğimiz kardeşliğimizle her daim bir ve beraber olmaya devam edeceğiz."
açıklamasında bulundu.
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1 saat önce