Selçuk Bayraktar'dan kendisini hedef alan profesöre okkalı yanıt: Utanmanız gereken yaptığınız soykırım ve katliamlardır

ABD'nin dünyaca ünlü üniversitesi Massachusetts Institute of Technology'de (MIT) görev yapan profesör Max Tegmark skandal bir çıkışa imza atarak, Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'ı hedef aldı. Türkiye'nin İHA ve SİHA alanında gelişmesini hazmedemeyen MIT profesörü, Almanya'da günlük yayımlanan Handelsblatt Gazetesi'ne yaptığı açıklamada, ''Selçuk Bayraktar'a burada eğitim verdiğimiz için utanıyorum." ifadelerini kullandı.

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Bayraktar, kendisine eğitim verdikleri için 'utanç duyduğunu' ifade eden Profesör Tegmark'e sosyal medya hesabından yanıt verdi.

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Akademisyenin ismini ilk kez duyduğunu ifade eden Bayraktar, "Utanmanız gereken yaptığınız soykırım ve katliamlardır. Biz topraklarımızı geri aldık Bundan da ancak gurur duyarız" dedi.

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Bayraktar paylaşımında, "MIT'de görevli ismini ilk defa duyduğum sözüm ona bir akademisyen, Karabağ Hrkt. döneminde, bir mülakatta 'Selçuk Bayraktar'a eğitim verdiğimiz için utanıyoruz' demiş. Utanmanız gereken yaptığınız soykırım ve katliamlardır. Biz topraklarımızı geri aldık. Bundan da ancak gurur duyarız!" ifadelerini kullandı.

MIT'de görevli ismini ilk defa duyduğum sözümona bir akademisyen,Karabağ Hrkt. döneminde,bir mülakatta "Selçuk Bayraktar'a eğitim verdiğimiz için utanıyoruz“demiş



Utanmanız gereken yaptığınız soykırım ve katliamlardır



Biz topraklarımızı geri aldık

Bundan da ancak gurur duyarız! — Selçuk Bayraktar (@Selcuk) January 17, 2022