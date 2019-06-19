Gündem Selde araba kullanmaya çalışmayın
ANKARA

Meteoroloji: Selde araba kullanmaya çalışmayın

Selde araba kullanmaya çalışmayın

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarısına göre, sel suyunda asla araba kullanılmaması gerekiyor. Sel suyu, akıntı ya da nehirlerde yürümeye çalışılmamalı, hızla akan 15-20 santimetre derinlikteki suyun bir insanı devirebileceği unutulmamalı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, şiddetli yağış ve selden korunmak için bazı önlemlere dikkat etmek gerekiyor.

Şiddetli yağış durumunda güncel son meteorolojik bilgilere sahip olmak ve sel uyarılarını medyadan takip etmek önem taşıyor. Kısa süreli yoğun yağışın ani sele, uzun süreli yağışın nehirlerin taşmasına yol açma riski bulunuyor.

Sel ihtimali durumunda, evdeki değerli eşya ve önemli belgeleri yüksek yerlere kaldırmak, zarara yol açabilecek ya da zarar görebilecek eşyaları içeri almak gerekiyor.

Sel durumunda su kaynakları kirlenebileceğinden, yedek içme suyu bulundurulması tavsiye ediliyor. Suyun evi terk ettiği her yerden içeri girebilecek olması nedeniyle kum torbaları temin etmek önem taşıyor.

Selin kullanabileceği ark, hendek, vadi ve kanyon gibi yerlerden uzak durmak, açık alanda bulunuluyorsa yüksek yerlere çıkmak gerekiyor.

"15-20 santimetre derinlikteki su insanı devirir"

  • Asla sel suyu içinde araba kullanılmaması da hayati önem arz ediyor. Bu kapsamdaki ölümlerin yüzde 80'i araç içinde yaşanıyor. Aracın selden etkilenmeyecek bir yere çekilmesi öneriliyor.

Sel suyu, akıntı ya da nehirlerde yürünmeye çalışılmaması gerekiyor. Hızla akan 15-20 santimetre derinlikteki suyun bir insanı devirebileceği belirtiliyor.

Sel nedeniyle ev ya da iş yerlerinin boşaltılması gerekiyorsa elektrik ve doğal gaz gibi bağlantıların kapatılması önem taşıyor.

Selin ardından binalardaki yapısal hasarın kontrol edilmesi gerekiyor. Sel suyuyla temas etmiş bütün gıda malzemelerinin konserve dahi olsa atılması öneriliyor.

Meteorolojiden 60 ile yağış uyarısı
GÜNDEM
Meteorolojiden 60 ile yağış uyarısı
Trabzondan bir acı haber daha

Trabzon'dan bir acı haber daha

Selde hayatını kaybeden sayısı 4'e yükseldi, 6 kişi aranıyor.
Yeşil sahadaFETÖ izleri

Yeşil sahada
FETÖ izleri

​Örgütün futbolcular ve hakemler üzerindeki etkisi sürüyor mu?
Kadın yazara ağza alınmayacak küfürler

Kadın yazara ağza alınmayacak küfürler
500 milyon dolarlık destek geliyor

500 milyon dolarlık destek geliyor

​Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan güzel haberi verdi.
Pazar günü oy kullanamayacaklar

Pazar günü oy kullanamayacaklar

​23 Haziran'da dikkat edilmesi gereken detay.
Roman gibi hayat

Roman gibi hayat

​Nurullah Genç: 'Yağmur'u yazana kadar üç ay duvarlarla konuştum.
Rapor açıklanacak

Rapor açıklanacak

Cesedinin nerede olduğu konusu hala netlik kazanmadı.
Vatandaşın<br>haberi yok!

Vatandaşın
haberi yok!

​Hesap kesim ücreti alınmadan işlem yapılabiliyor.
Yine soru çaldılar

Yine soru çaldılar

​Hep aynı taktik. Tam bir FETÖ yöntemi.
Sağanak<br>İstanbul'u kitledi

Sağanak
İstanbul'u kitledi

​Sabah bastıran sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
105 milyon<br>liraya satılık ada

105 milyon
liraya satılık ada

Adaya ​Çin ve Katarlı yatırımcılar ilgi gösteriyor.
Sizi asla yüz üstü bırakmayacağım

Sizi asla yüz üstü bırakmayacağım

​Trump, seçim kampanyasının startını verdi.
Selde 3 kişi öldü<br>7 kişi kayıp

Selde 3 kişi öldü
7 kişi kayıp

​Bakan Pakdemirli Araklı'daki bilançoyu açıkladı.
İçinden ilk görüntü

İçinden ilk görüntü

Rüya uçak 25 Haziran'da İstanbul'a iniş yapacak.
Bugün de<br> devam edecek

Bugün de
devam edecek

​Meteoroloji'den önemli sağanak yağış uyarısı.
Seçildiği gün katlettiler

Seçildiği gün katlettiler

​Mursi'nin kabinesinde bakan olarak görev yapan Abdulmaksut, Yeni Şafak'a konuştu.
Atamalar<br>yapboza döndü

Atamalar
yapboza döndü

​CHP, İYİ Parti ve HDP arasında koltuk kapma yarışı devam ediyor.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.