Selde araçla birlikte böyle sürüklendi: O anlar saniye saniye kaydedildi

Böyle bir şey hiç görmedik 30 yılı aşkındır Bozkurt’ta yaşadığını söyleyen Kalabalık, “Böyle bir şey hiç görmedik. Ben böyle bir şeyi ilk defa yaşıyorum. 67 yaşındayım, ilk defa böyle bir şey gördüm” diye konuştu.