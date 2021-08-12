Gündem Selde araçla birlikte böyle sürüklendi O anlar saniye saniye kaydedildi
KASTAMONU

Selde araçla birlikte böyle sürüklendi: O anlar saniye saniye kaydedildi

Bozkurt'taki selde sele kapılan otomobilin üzerinde bir kişinin sürüklenmesi cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Bir süre otomobil ile birlikte sürüklenen kişinin, aracın binaya çarpması ile birlikte düştüğü ve sele kapıldığı görüldü. Öte yandan selin boyutları gün ağarınca ortaya çıktı.

Haber Merkezi Diğer
Selde araçla birlikte böyle sürüklendi: O anlar saniye saniye kaydedildi
​Selde araçla birlikte böyle sürüklendi.

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinde bilanço gün ağarınca belli oldu. Dere yatağında yer alan birçok binanın çöktüğü görüldü. Çöken binalar havadan görüntülendi.

Öte yandan sel anında bir vatandaşın kaybolma anı vatandaşlar tarafından kaydedildi.

ARACIN ÜZERİNDE SÜRÜKLENDİ

Bozkurt ilçesinde meydana gelen selde birçok araç sürüklendi.

İlçe merkezinde sele kapılan otomobilin üzerinde bir kişinin sürüklenmesi cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Kastamonu'da sele kapılan vatandaş otomobilin üstünde böyle sürüklendi
OYNAT 00:29
Kastamonu'da sele kapılan vatandaş otomobilin üstünde böyle sürüklendi
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde meydana gelen selde birçok araç sürüklendi. İlçe merkezinde sele kapılan otomobilin üzerinde bir kişinin sürüklenmesi vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Bir süre otomobil ile birlikte sürüklenen kişinin, aracın binaya çarpması ile birlikte düştüğü ve sele kapıldığı görüldü.


Bir süre otomobil ile birlikte sürüklenen kişinin, aracın binaya çarpması ile birlikte düştüğü ve sele kapıldığı görüldü.

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Selin vurduğu Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde yaralar sarılmaya devam ediyor.
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Bölgeye sevk edilen ekipler kurtarma ve arama çalışmalarını sürdürüyor.
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Sel sebebi ile binalarda mahsur kalan vatandaşlar helikopterlerle kurtarıldı.
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Bozkurt'ta sel felaketi: Çatılarda mahsur kalan vatandaşlar helikopterlerle kurtarılıyor
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sel sebebiyle binalarda mahsur kalan vatandaşlar helikopterlerle kurtarılıyor.

Sel bölgesinde kurtarma çalışmaları gece boyu sürdü
FOTOĞRAF 15
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Bozkurt’ta meydana gelen sel felaketinin ardından bölgeye çok sayıda AFAD, JAK, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
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Sular altında kalan kent merkezindeki evlerinde mahsur kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları ve yıkılma tehlikesi bulunan binalardaki tahliyeler gece boyunca sürdü.
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AFAD ve JAK ekipleri, sel suları altında kalan binalardaki vatandaşları botlarla kurtarma çalışmalarını sürdürdü. İtfaiye ekipleri de ulaşabildikleri binalardaki insanları merdivenler aracılığı ile kurtardı.
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Sel felaketinin ardından bölgeye gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da çalışmaları gece boyunca yakından takip etti.
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Küçük bir çocuk mahsur kaldığı yerden yaralı olarak kurtarılırken, bir aile de yaklaşık 15 saattir mahsur kaldıkları evlerinden ekipler tarafından kurtarıldı.
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Sel bölgesinde kurtarma çalışmaları gece boyu sürdü
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinin ardından ilk gece kurtarma çalışmaları sürdü. Küçük bir çocuk mahsur kaldığı yerden yaralı olarak kurtarılırken, çok sayıda kişi de mahsur kaldıkları evlerden ekipler tarafından çıkarıldı.

Kastamonu’da acı bekleyiş: Aileler arama çalışmalarını gözü yaşlı takip ediyor
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Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde yağmur sonrasında Ezine Çayı’nın da taşması ile birlikte sel felaketi yaşandı. İlçenin büyük bölümü sular altında kalırken bölgeye hemen AFAD, UMKE ve JAK timleri gönderildi.
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Jandarma ve sahil güvenlik ekipleri de helikopterler ile bölgede inceleme yapıyor. Sel sebebiyle çok büyük hasar alan binalar yıkılırken, arama kurtarma ekiplerinin de hummalı çalışması sürüyor.
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Sokakların göle döndüğü Bozkurt’ta sel sularına gömülen binalarda mahsur kalanlar, yüksek kat ve çatılara sığınarak kurtarılmayı bekliyor. Vatandaşlar ise haber alamadıkları yakınlarının yaşadığı binalarda saatlerdir nöbet tutuyor.
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Çocuklarım yok, torunlarım yok, gelinim yok, oğlum yok <br><br> Dünden bu yana oğlundan, gelininden ve torunlarından haber alamadığını söyleyen Ayşe Kalabalık (67), “Yıkılan binada yaşıyorlardır. Gelinim de yok, çocuklarım da yok. Torunlarım var, onların da evini sel bastı. Onlardan da haber yok. Ben kaçtım, onlar kaçamamış. Çocuklarım yok, torunlarım yok, gelinim yok, oğlum yok. Allah’ım yardım et, Yarabbi” dedi.
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Böyle bir şey hiç görmedik 30 yılı aşkındır Bozkurt’ta yaşadığını söyleyen Kalabalık, “Böyle bir şey hiç görmedik. Ben böyle bir şeyi ilk defa yaşıyorum. 67 yaşındayım, ilk defa böyle bir şey gördüm” diye konuştu.
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Sokaklardayız Yeğeninden ve yeğeninin 2 çocuğundan saatlerdir haber alamadıklarını ifade eden Sultan Ergün ise “Ablamın kızı ve iki çocuğuna dünden bu yana ulaşamadık. Onlardan haber alamıyoruz, tek derdimiz onlar. Biri 4 yaşında, biri 11 yaşında. Onlardan haber alamadık. Sabahı ettik, sokaklardayız bu gece. Uyku uyuyamıyoruz. Herkese yalvarıyoruz. ‘Kepçeyle gidelim, evi gösterelim’ dedik. ‘O sokakta arama kurtarma botları var’ diyorlar ama bir şey yok. Hala bekliyoruz” diye konuştu.
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Kastamonu’da acı bekleyiş sürüyor
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Kastamonu’da acı bekleyiş sürüyor
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Kastamonu’da acı bekleyiş sürüyor
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Kastamonu’da acı bekleyiş sürüyor
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Kastamonu’da acı bekleyiş sürüyor
Title
Kastamonu’da acı bekleyiş sürüyor
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Kastamonu’da acı bekleyiş sürüyor
Title
Kastamonu’da acı bekleyiş sürüyor
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Kastamonu’da acı bekleyiş sürüyor
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Kastamonu’da acı bekleyiş sürüyor
Kastamonu’da acı bekleyiş: Aileler arama çalışmalarını gözü yaşlı takip ediyor
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinden sonra en zorlu geceyi geçiren vatandaşların, acı bekleyişleri de hala sürüyor. Yıkılan binalarda ekiplerin arama çalışmasını gözü yaşlı takip eden aileler, yakınlarından gelecek iyi bir haberi bekliyor.


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