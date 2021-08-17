Selde kurtarılan üçüzler yaşadığı korkuyu anlattı: Kıyamet kopuyor sandık

11 Ağustos'ta meydana gelen sel felaketinde Binkaat ailesi, Ersin Ateş Caddesi üzerinde oturdukları apartmanda mahsur kaldı. Ailenin üçüzleri Beyza, Ceyda ve Derya Binkaat, sel sularının her dakika yükselmesiyle büyük korku yaşadı. O anları cep telefonu kamerası ile kaydeden üçüzler, bir ara sel sularının binanın içine kadar girip yükselmesi üzerine büyük panik yaşadı. Üçüzler ve binada oturanlar panik içinde üst katlara kaçtı. Üçüzler ve ailesi, uzun süre çatıda bekledikten sonra 2'nci kattaki evlerinin penceresinde iş makinesinin kepçesi ile kurtarıldı.

DHA

'YAŞADIKLARIMIZ KORKUNÇTU'

Üçüzler yaşadıklarını anlattı. Beyza Binkaat, "İnsanlar bir o tarafa, bir bu tarafa gidiyordu. Mahşer yeri gibiydi. Biz, bir yer patladı ya da trafik kazası oldu sandık. Sonra dedemle birlikte dışarıya çıktık. Bir baktık ki her yeri sel götürüyor. Binanın önü deniz gibi olmuştu. Asla çıkma şansımız yoktu. Sonra evin içerisine tekrar girmek zorunda kaldık. Evde mahsur duruma geldik.

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Evimiz ikinci katta; ama biz çatıya çıkmak zorunda kaldık. Neredeyse bizim evimize kadar geliyordu, 3-4 basamak kalmıştı. Yaklaşık 5-6 saat sonra ekipler geldi. Bizi kepçeyle aldılar, kepçeye binmek zorunda kaldık. Yaşadıklarımız çok korkunçtu. Allah’a şükür atlattık" dedi.

DHA

'KIYAMET KOPUYOR SANDIK'

Derya Binkaat ise "Hepimiz yan yanaydık, birbirimize destek vermek zorunda kaldık. Annem evde panik atak geçirdi. Ona destek olduk. Gerçekten kıyamet kopuyor sandık. Kesin öleceğimizi düşündük. ‘İşimiz bitti’ dedik. Çok korktuk. Şu an hala psikolojimiz bozuk. Yağmur yağınca korkuyoruz. Memleketimiz gitti. Çok şükür ki, canımıza bir şey olmadı. 5 dakika önce dışarı çıkmak için hazırlanıyorduk. Zaten o arada gördük insanları, çıksaydık sel bizi kesin alıp götürürdü. Saniyelerle, dakikalarla kurtulduk. Allah bizi korudu" diye konuştu.

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DHA







Derya Binkaat, arama kurtarma ekiplerinin yaklaşımından çok etkilendiklerini anlatarak, "Bizi kepçeyle aldıktan sonra çok korktuğum için titreyerek ağabeye 'Ne olacak? Düşecek miyiz? Sele mi kapılacağız?' dedim. Hiç tanımadığım bir ağabeye yardım etmesi için koluna sarıldım. Hüzünlü bir andı. Ağabey bana teselli verdi; 'korkma kızım, korkma yavrum' dedi. 'Sanki lunaparktaymış gibi hissedin' dedi. Bizi orada motive ettiler. Altımız dere gibiydi ve onlar da ölebilirdi. Bizim için canlarını hiçe saydılar. O ağabeylere çok teşekkür etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

OYNAT 00:49 Bozkurt'ta sel felaketi yaşanmadan hemen önce kaydedilen görüntüler ortaya çıktı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sel felaketi yaşanmadan hemen önce kaydedilen yeni görüntüler ortaya çıktı. Bozkurt ilçesinde bir vatandaşın cep telefonuyla Ezine Çayı'nın kenarında kaydettiği görüntüler, selin başladığı ancak felakete dönüşmeden önceki anları yansıtıyor.



Görüntülerde, bir kişinin çayın yukarısında sel nedeniyle 2 kişinin sulara kapıldığını, sel sularının geldiği anda kimsenin kaçma imkanı olmayacağını söyleyerek vatandaşları uyarmaya çalıştığı görülüyor. Uyarılara rağmen bazı vatandaşların merakla bölgedeki bekleyişlerini sürdürmeleri dikkati çekiyor.



Yoldaki araçların selin bulunduğu alandan hızlı bir şekilde uzaklaştırıldığı, zemin katların boşaltılması için vatandaşların uyarıldığının da yer aldığı görüntüde, çayın üzerindeki köprünün yıkılmadan önceki hali de görülüyor. BiP'te paylaş

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OYNAT 03:40 Halk TV sunucusu Özlem Gürses'ten 'HES bölgesine kimse yaklaştırılmıyor' yalanı Daha önce Çin treninin Çin'e gitmediği yalanıyla günlerce konuşulan Halk TV sunucusu Özlem Gürses, yeni bir yalanla gündeme geldi. Gürses, şimdi de Yeni Şafak Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik'in havadan görüntülerle hiçbir zararın olmadığını kanıtladığı HES'e kimsenin yaklaştırılmadığını öne sürdü. BiP'te paylaş

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OYNAT 03:06 Mehmetçik selin vurduğu Bozkurt'ta: Operasyondan dönüp yardıma koştular Selin büyük hasara neden olduğu Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, cadde ve dükkanları kaplayan balçık temizleniyor. İlçenin en fazla zarar gören noktalarından Sınarcık Caddesi'ndeki 70 dükkanın tamamı balçıkla dolmuş durumda. Temizlik çalışmalarına Tokat'taki Jandarma Özel Harekat (JÖH) birlikleri de katlıyor. Temizlik çalışmalarına katılan JÖH mensuplarının arasında bir süre önce Suriye'de görev yapanlar da var, Ağrı'da PKK'ya yönelik operasyonlara katılanlar da. Afet bölgesinde çalışmaları takip eden Yeni Şafak Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik, Mehmetçik'in hummalı çalışmasını görüntüledi.



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OYNAT 02:21 Manavgat'taki yangını söndürüp dinlenmeden Kastamonu'ya koştular Kastamonu'nun Bozkurt ilçesini sel vurdu. Meydana gelen afette can ve mal kaybı yaşanırken, arama kurtarma ekipleri kayıpları en aza indirebilmek için gece gündüz demeden canla başla mücadele ediyor. Yeni Şafak İnternet Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik ekiplerin mücadelesini yakından takip etti. BiP'te paylaş

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OYNAT 00:54 Kastamonu'da dehşet anları: Sel suları adamı böyle yuttu Kastamonu, Sinop ve Bartın'da aşırı yağışlar sonrası meydana gelen sel felaketinde can kayıpları artıyor. Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sel önüne gelen her şeyi yıktı geçti. Aracıyla sel suları içinde kalan bir kişinin aracını bırakıp kaçarken sel sularına kapıldığı anlar kameraya böyle yansıdı. BiP'te paylaş

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