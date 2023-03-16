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Selde sürüklenirken elini uzatıp yardım istemişti: 63 yaşındaki Reşat Ayva sel sularından mucize kurtuluşu anlattı

Şanlıurfa ve Adıyaman'da dün yaşanan sel felaketinde 16 vatandaş hayatını kaybetti. Şanlıurfa'da yaşanan sel felaketi sonrası akıntıya kapılarak sel suları ile yaklaşık 2 kilometre sürüklenen ve bir ara kurtarılmak için elini uzatan 63 yaşındaki Reşat Ayva, cep telefonu ile de görüntülenen o anları anlattı.

17:59 . 16/03/2023 Perşembe
DHA
Reşat Ayva

Reşat Ayva

Mance Mahallesi'nde yaşayan ve sağanak nedeniyle derenin taşmasıyla sel sularına kapılarak sürüklenen ve o anda cep telefonuyla görüntü çeken bir vatandaşın yardım etmek yerine çekime devam etmesiyle gündem olan Reşat Ayva (63), 2 kilometre sürüklendikten sonra kurtarıldı.

Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edilen Ayva, 2 kilometre sürüklendiğini ve 4 genç tarafından kurtarıldığını belirterek, "Yağmurla birlikte aracımız sel sularına kapılmasın diye halatla direğe bağlayacaktım. Ayağım kaydı ve sel sularına kapılarak 2 kilometre boyunca sürüklendim. Kimse yardım edemedi, sonra 4 genç gelip beni kurtardı. Ambulansı çağırdılar, beni hastaneye kaldırdılar" dedi.Eşinin sel sularına kapıldığını cep telefonunda görmesi üzerine İstanbul’dan Şanlıurfa’ya geldiğini belirten Zehra Ayva, “Eşimi sel sularının içinde görünce başıma kaynar sular döküldü. Hemen Şanlıurfa’ya geldim. Çok şükür sağ olarak kurtulmuş dünyalar benim oldu" diye konuştu.


#Şanlıurfa
#Adıyaman
#Reşat Ayva
#Sel
1 saat önce
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Selde sürüklenirken elini uzatıp yardım istemişti: 63 yaşındaki Reşat Ayva sel sularından mucize kurtuluşu anlattı
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