Selde sürüklenirken elini uzatıp yardım istemişti: 63 yaşındaki Reşat Ayva sel sularından mucize kurtuluşu anlattı

Şanlıurfa’da sağanak yağışın etkili olmasıyla sel meydana geldi. Araçlar sürüklenerek hurdaya döndü, Balıklı Göl taştı ve yollarda hasar meydana geldi. Meteoroloji, yağışların bir gün daha devam edeceğini açıkladı. Sele kapılan vatandaşlar için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Şanlıurfa Valiliği, yoğun sağanak yağış nedeniyle okullarda eğitim öğretime bir gün ara verildiğini duyurdu. Son yapılan açıklamalara göre selin etkili olduğu Şanlıurfa ve Adıyaman'daki can kaybı 10'a yükseldi. Bölgeden gelen görüntülerden birinde ise izleyenleri hayret ettiren bir olay yaşandı. Sele kapılan vatandaşa el uzatmak yerine video çeken kişi, büyük tepki topladı.