Gündem Selden etkilenen üç kente 10 milyon lira kaynak
ANKARA

Selden etkilenen üç kente 10 milyon lira kaynak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, selden etkilenen Bartın, Sinop ve Kastamonu’ya toplamda 10 milyon lira kaynak aktarıldığını açıkladı.

Haber Merkezi AA
Selden etkilenen üç kente 10 milyon lira kaynak
Kastamonu'daki sel felaketi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sel felaketinin yaşandığı Bartın, Sinop, Samsun, Kastamonu ve Karabük'te vatandaşlara yardım için gerekli çalışmaları yapacaklarını söyledi.

Yanık, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu illerde yaşanan sel felaketinden etkilenen vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Bartın'da sel nedeniyle evinde mahsur kalan vatandaşlar böyle kurtarıldı: Ekipler seferber oldu
FOTOĞRAF 11
Title
Bartın-Karabük kara yolu Bahçecik mevkisindeki bir evde mahsur kalan Yaşar ve eşi Şehriye Karapınar ile oğulları Ali ve eşi Sultan Karapınar'ın kurtarılması için bölgeye AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Title
Kurtarma ekiplerince bağlanan ipler yardımıyla evinden çıkarılan vatandaşlar güvenli bölgeye taşındı. Karapınar ailesinin hayvanları da ekiplerce kurtarıldı. AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, olay yerine gelerek ekiplerin çalışmalarını izledi, vatandaşlarla sohbet etti.
Title
Evinde mahsur kalan Ali Karapınar, gazetecilere, gece saat 02.00'den beri yağmur yağdığını belirterek, şiddetli yağış nedeniyle selin evlerine doğru geldiğini anlattı. Sultan Karapınar da gece saatlerinden beri mağdur olduklarını aktardı.
Title
Yaşar Karapınar ise çok korktuklarını ifade ederek, Korkulmayacak iş değil ki. Bağıra bağıra sesim soluğum kesildi. dedi. Kurtarılan aile üyeleri ekiplere teşekkür etti. Bölgede Karayolları, DSİ, AFAD, jandarma ve sağlık ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.
Title
Bu arada, Bahçecik mevkisindeki köprünün selde çökmesi nedeniyle Bartın-Karabük kara yolunda ulaşım sağlanamıyor. Bölgede şiddetli sağanak etkisini zaman zaman sürdürüyor.
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Bartın'da sel nedeniyle evinde mahsur kalan vatandaşlar böyle kurtarıldı: Ekipler seferber oldu
Bartın'da şiddetli yağışla oluşan sel nedeniyle evinde mahsur kalan vatandaşlarla hayvanları ekiplerce kurtarıldı.

Temennilerinin can kaybının yaşanmaması olduğunu belirten Yanık, "Bakanlık olarak vatandaşlarımızın acil ihtiyaçları ve her türlü yardım için gerekli çalışmaları yapacağız" açıklamasını yaptı.

Bakan Yanık, selden etkilenen Bartın’a 2 milyon lira, Sinop’a 3 milyon lira ve Kastamonu’ya 5 milyon lira olmak üzere toplamda 10 milyon lira kaynak aktarıldığını açıkladı.

Kastamonu felaketi yaşıyor: Bir ilçenin yok oluşunu seyrediyoruz
GÜNDEM
Kastamonu felaketi yaşıyor: Bir ilçenin yok oluşunu seyrediyoruz
Abone Ol Google News
Ağaçlar PKKnın emriyle yakıldı

'Ağaçlar PKK'nın emriyle yakıldı'

​PKK'dan kaçan Biçer örgütün kirli yüzünü anlattı.
Tsunami uyarısı yapıldı

Tsunami uyarısı yapıldı

​Filipinler'de 7,1 büyüklüğünde deprem.
Sosyal medyayaolumlu bakmıyorum

'Sosyal medyaya
olumlu bakmıyorum'

Cumhurbaşkanı Erdoğan gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

​Son yirmi dört saatin bilançosu belli oldu.

​Bakan Koca Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

'Güvenli bölgeleri terk etmeyin'

'Güvenli bölgeleri terk etmeyin'

​İçişleri Bakanlığı'ndan sel bölgesindeki vatandaşlara uyarı.

Bozkurt savaş alanı gibi

Bozkurt savaş alanı gibi

​Sel sularına kapılan 5 kişi yaşamını yitirdi.

​Bozkurt Belediye Başkanı Yanık: İlçemizin yok oluşunu seyrediyoruz.

Antalya'yı duman kapladı

Antalya'yı duman kapladı

Burdur'da çıkan orman yangını neden oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.