Selden etkilenen üç kente 10 milyon lira kaynak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sel felaketinin yaşandığı Bartın, Sinop, Samsun, Kastamonu ve Karabük'te vatandaşlara yardım için gerekli çalışmaları yapacaklarını söyledi.

Yanık, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu illerde yaşanan sel felaketinden etkilenen vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

FOTOĞRAF 11 Bartın-Karabük kara yolu Bahçecik mevkisindeki bir evde mahsur kalan Yaşar ve eşi Şehriye Karapınar ile oğulları Ali ve eşi Sultan Karapınar'ın kurtarılması için bölgeye AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kurtarma ekiplerince bağlanan ipler yardımıyla evinden çıkarılan vatandaşlar güvenli bölgeye taşındı. Karapınar ailesinin hayvanları da ekiplerce kurtarıldı. AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, olay yerine gelerek ekiplerin çalışmalarını izledi, vatandaşlarla sohbet etti. Evinde mahsur kalan Ali Karapınar, gazetecilere, gece saat 02.00'den beri yağmur yağdığını belirterek, şiddetli yağış nedeniyle selin evlerine doğru geldiğini anlattı. Sultan Karapınar da gece saatlerinden beri mağdur olduklarını aktardı. Yaşar Karapınar ise çok korktuklarını ifade ederek, Korkulmayacak iş değil ki. Bağıra bağıra sesim soluğum kesildi. dedi. Kurtarılan aile üyeleri ekiplere teşekkür etti. Bölgede Karayolları, DSİ, AFAD, jandarma ve sağlık ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. Bu arada, Bahçecik mevkisindeki köprünün selde çökmesi nedeniyle Bartın-Karabük kara yolunda ulaşım sağlanamıyor. Bölgede şiddetli sağanak etkisini zaman zaman sürdürüyor. Bartın'da sel nedeniyle evinde mahsur kalan vatandaşlar böyle kurtarıldı: Ekipler seferber oldu Bartın'da şiddetli yağışla oluşan sel nedeniyle evinde mahsur kalan vatandaşlarla hayvanları ekiplerce kurtarıldı. BiP'te paylaş

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Temennilerinin can kaybının yaşanmaması olduğunu belirten Yanık, "Bakanlık olarak vatandaşlarımızın acil ihtiyaçları ve her türlü yardım için gerekli çalışmaları yapacağız" açıklamasını yaptı.

Bakan Yanık, selden etkilenen Bartın’a 2 milyon lira, Sinop’a 3 milyon lira ve Kastamonu’ya 5 milyon lira olmak üzere toplamda 10 milyon lira kaynak aktarıldığını açıkladı.

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