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ZONGULDAK

Selden kurtarılan kadın o anları anlattı: Bir anda geldi çoluğumuzu çocuğumuzu zor kurtardık

Zonguldak’ın Gökçebey ilçesinde yaşanan sel felaketi dolayısıyla evleri sular altında kalan vatandaşlar selin yaralarını sarıyor. Evinin giriş katı sular altında kalan Kezban Tahtabaş, hafızalara kazınan o görüntüleri anlattı.

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Haber Merkezi İHA
Selden kurtarılan kadın o anları anlattı: Bir anda geldi çoluğumuzu çocuğumuzu zor kurtardık
Sel suları arasında AFAD böyle kurtarmıştı, yaşlı kadın o anları anlattı.

Geçen 26 Haziran günü kuvvetli yağışların adeta sele dönüştüğü Gökçebey ilçesinde 30 ev sular altında kaldı. Bir metreyi bulan sel sularında mahsur kalan vatandaşlar AFAD’ın botuyla kurtarıldı. Suların çekilmesiyle birlikte afetin boyutu ortaya çıktı. Vatandaşlar afet nedeniyle ilçedeki otel ve yurtlara yerleştirildi. Oluşan hasarın giderilmesi için ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşlar da çamur içerisinde kalan evlerine gelerek temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

EN BÜYÜK DESTEĞİ DEVLETİMİZ SAĞLIYOR


Kurtarabildikleri eşyaları ayıran vatandaşlar, selin evleri bir an anda sular altında bıraktığını anlattılar. Vatandaşlar, "Neredeyse bir adam boyu su vardı. Allah devletimizden razı olsun. Valimiz, kaymakam, belediye başkanı. Hepsinden Allah razı olsun. Gece olsaydı daha kötü olurdu. Allah razı olsun. Su getiriyorlar, yemek veriyorlar. Maddi olarak destek de veriyorlar. En büyük desteği devletimiz sağlıyor" diye konuştu.

ÇOLUĞUMU ÇOCUĞUMU ZOR KURTARDIM


AFAD ekiplerinin yardımıyla kurtarılmıştı, o anları anlattı
Evinin giriş katı sular altında kalan Kezban Tahtabaş, hafızalara kazınan o görüntüleri İHA’ya anlattı. AFAD ekiplerinin desteğiyle bir metreyi bulan suda taşınarak güvenli bölgeye getirilen Tahtabaş, "Sel bir anda geldi. Yukarıdan bağıra çağıra bir anda geldi. Ben arka tarafa geçtim. Sel geliyor diye bağırdılar. Evimin önüne kendimi zor attım. Çocuk geldi taksiyle. O anda su bastı. Bele kadar çıktı. Beni evden zor indirdiler. AFAD ekipleri geldi kurtardı. Her şey mahvoldu. Çoluk çocuğumu zaten zor kurtardım. Devlet yanımızda. Allah razı olsun. Yardımcı oluyorlar. Bizi buradan çıkartıp kurtardılar" dedi.

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