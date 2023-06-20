Sele kapılan aracın altında kaldı: Boğulmaktan çevredekiler kurtardı

Boğulma tehlikesi yaşayan sürücüyü kurtaran Ayhan Özdemir, "Çok şiddetli bir yağış geldi. Beyaz araç burada stop etti. Diğer gri araç da ona çarpmamak için yan sokağa girmeye çalıştı ama sele kapıldı, kurtaramadı, beyaz araca çarptı. Sürücü tarafı da kapalı olduğu için öbür taraftan çıkmaya çalıştı. Araca komple su dolmaya başladı. Ayakları kayınca da otomobilinin altına girdi. Başka araçlarla set yaptık. Hatta ilk başta iple kurtarmaya çalıştık olmadı. Seti yaptığımızda suyun akışını hafifletebildik. Daha sonra aracı kaldırıp çıkardık arkadaşı. Kendisini çıkardıktan sonra konuştum durumu iyiydi. Etlik Şehir Hastanesi’ne sevk ettiler. Diğer beyaz araçtaki arkadaş hiç çıkmadı. Onda bir problem yaşanmadı" dedi.