Sele kapılan çift Çankırı’dan çıktı

Yurdun çeşitli bölgelerinde etkisini gösteren sağanak sele neden oldu. Geçtiğimiz günlerde Ankara’da 3, Kocaeli’de 1 kişi yaşanan selde hayatını kaybederken, can kayıplarına bir yenisi daha eklendi. Kırıkkale’de etkili olan sağanak, Bahçelievler ile Yuva mahallelerinin arasından geçen derenin taşmasına neden oldu. Sel sularının içinde kalan otomobildeki aynı aileden 3 kişi güçlükle kurtarıldı. Sulakyurt’ta sele kapılan çift ise o kadar şanslı değildi.

Mehmet Öztürk

2 KM UZAKTA BULUNDU

Ayvatlı köyünde yaşayan eski muhtar Mehmet (55) ile eşi Fatma Öztürk (50), Danacı köyü yolu yakınlarındaki mandıralarında büyükbaş hayvanlarıyla ilgilenirken kuvvetli sağanak nedeniyle oluşan sele kapıldı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis, AFAD, Jandarma, belediye ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Öztürk çiftinin cesedi, 3 saat sonra mandıranın 2 km uzağındaki Çankırı’ya bağlı Karallı köyündeki dere yatağında bulundu. Çifte ait 35 büyükbaş da telef oldu.

METEOROLOJİ UYARDI

Sulakyurt’taki kuvvetli sağanağın yol açtığı sel bazı tarım arazileri ve bahçelere de zarar verdi. Çankırı ve Sulakyurt’u birbirine bağlayan köprü yıkıldı. Hasar tespit çalışmalarının devam ettiği bölgede İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan yollar ve dere yataklarının açılması için çalışmalarını sürdürüyor. Meteoroloji de Marmara’nın doğusu ve Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Yetkililer sel ve su baskınlarına karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

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Üzüm bağları sular altında



Aydın Çine’de etkili olan sağanak nedeniyle dereler taştı, bazı mahallelerde su baskınları yaşandı. Ekili araziler sular altında kaldı. Denizli Buldan’da selin vurduğu yolda mahsur kalan vatandaşlar için ekipler seferber oldu. Bölgenin temel geçim kaynaklarından olan üzüm bağları sular altında kaldı. Tokat’ta etkisini gösteren dolu yağışı da sürücülere zor anlar yaşattı.