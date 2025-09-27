Yeni Şafak
Selimiye Camii'nde tepki çeken 'restorasyon' için durdurma kararı

27/09/2025, Cumartesi
Selimiye Camii
Tarihi Selimiye Camii'nde gerçekleştirilen ve büyük tepki çeken restorasyon çalışmaları mahkeme kararıyla durduruldu. Caminin özgün yapısının bozulduğu gerekçesiyle yapılan itirazlar sonucunda alınan karar, kamuoyunda memnuniyetle karşılandı.

Tarihi
için Selimiye Tahkik ve Tetkik Kurulu’nun sunduğu, Vakıflar Genel Müdürlüğü Bilim Kurulu’nca üç kez reddedilen ancak Yüksek Kurul’dan onay alan projenin akıbeti belli oldu.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camii'nin restorasyon sürecinde, kubbe yazılarında yapılması planlanan değişiklikler büyük tepki topladı.

Kubbe yazılarının aslı bozulacak şekilde restorasyonu öngören proje, Edirne İdare Mahkemesi'ne taşındı.



Yürütmeyi durdurma kararı


Mahkeme, Selimiye Camii'nin ana kubbe yazılarındaki değişiklik önerisine ilişkin açılan davada yürütmeyi durdurma kararı verdi.


Kararda
"işlemlerin uygulanması halinde yapıt açısında telafisi güç zarar doğurabileceği"
belirtildi.

Dava açıldı


Selimiye Tahkik ve Tetkik Kurulu tarafından "16. yüzyıla dönüş" başlığı altında öne sürülen projeye karşı çıkan restoratörler, sanat tarihçileri ve sivil toplum kuruluşları, projenin "tarihi dokuya ve restorasyon kurallarına aykırı olduğu" gerekçesiyle itiraz ederken, bir vatandaş da Edirne İdari Mahkemesi’ne yürütmeyi durdurma ve projenin iptali davası açmıştı.


Tüm belgeler talep edildi


Edirne İdari Mahkemesi, kararında Selimiye Camii'nin harim kısmı, ana ve yarım kubbelerinde yapılacak restorasyonuna ilişkin Yüksek Kurul tarafından onaylanan proje dosyasına dair her türlü bilgi ve belgeleri isterken, projenin hangi aşamada olduğuna, tamamlanıp tamamlanmadığına dair de bilgi talep etti.




