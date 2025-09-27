Selimiye Camii'nde tepki çeken 'restorasyon' için durdurma kararı

Tarihi Selimiye Camii'nde gerçekleştirilen ve büyük tepki çeken restorasyon çalışmaları mahkeme kararıyla durduruldu. Caminin özgün yapısının bozulduğu gerekçesiyle yapılan itirazlar sonucunda alınan karar, kamuoyunda memnuniyetle karşılandı.
Kubbe yazılarının aslı bozulacak şekilde restorasyonu öngören proje, Edirne İdare Mahkemesi'ne taşındı.
Yürütmeyi durdurma kararı
Mahkeme, Selimiye Camii'nin ana kubbe yazılarındaki değişiklik önerisine ilişkin açılan davada yürütmeyi durdurma kararı verdi.
Dava açıldı
Selimiye Tahkik ve Tetkik Kurulu tarafından "16. yüzyıla dönüş" başlığı altında öne sürülen projeye karşı çıkan restoratörler, sanat tarihçileri ve sivil toplum kuruluşları, projenin "tarihi dokuya ve restorasyon kurallarına aykırı olduğu" gerekçesiyle itiraz ederken, bir vatandaş da Edirne İdari Mahkemesi’ne yürütmeyi durdurma ve projenin iptali davası açmıştı.
Tüm belgeler talep edildi
Edirne İdari Mahkemesi, kararında Selimiye Camii'nin harim kısmı, ana ve yarım kubbelerinde yapılacak restorasyonuna ilişkin Yüksek Kurul tarafından onaylanan proje dosyasına dair her türlü bilgi ve belgeleri isterken, projenin hangi aşamada olduğuna, tamamlanıp tamamlanmadığına dair de bilgi talep etti.