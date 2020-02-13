Selimiye Camii’nin kapılarına zarar verilmesine soruşturma!

Ekonomi

İmar Kanunu'nda değişiklik teklifi TBMM Genel Kurulunda: 5 madde eklendi

TBMM Genel Kurulunda görüşülen İmar Kanunu'nda değişiklik teklifine 5 yeni madde ihdas edildi. Kabul edilen maddelere göre, değeri 5 milyon liraya kadar olan mesken nitelikli taşınmazlar "değerli konut vergisi"ne tabi olmayacak. Kanun yürürlüğe girmeden önce yıkım kararı alınmış ancak ilgili yerel idarelerce yıkımı gerçekleştirilmemiş binalar, kanun yürürlüğe girdikten sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yıkılacak.