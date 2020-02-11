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EDİRNE

Edirne haberleri: ​Selimiye Camii’nin tarihi kapılarına zarar verdiler: Onarılmak üzere götürüldü!

Selimiye Camii’nin tarihi kapılarına zarar verdiler: Onarılmak üzere götürüldü

Edirne’de UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan tarihi Selimiye Camii’nin kadınlar mahfilinde, pencere kapılarına yazılar ve çeşitli karalamalar yapıldı. Vakıflar Bölge Müdürlüğü ekipleri, karalama yapılan kapıları onarmak üzere atölyeye götürdü.

Haber Merkezi DHA
Tarihi dokuya yapılan zararı tespit eden Vakıflar Bölge Müdürlüğü ekipleri, pencere kapılarını onarmak üzere atölyeye götürdü.
Tarihi dokuya yapılan zararı tespit eden Vakıflar Bölge Müdürlüğü ekipleri, pencere kapılarını onarmak üzere atölyeye götürdü.

Mimar Sinan’ın ‘ustalık eserim’ dediği Selimiye Camii’nin kadınlar mahfilinde bulunan pencere kapılarının üzerine, bazı vatandaşlar tarafından yazılar yazıldı. UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde bulunan ve her gün yüzlerce ziyaretçinin gezdiği camide, tarihi dokuya yapılan zararı tespit eden Vakıflar Bölge Müdürlüğü ekipleri, pencere kapılarını onarmak üzere atölyeye götürdü.

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Konuyla ilgili konuşan Vakıflar Bölge Müdür Osman Güneren, kültüre ve tarihe karşı bilincin arttırılması gerektiğini belirtti.

Vakıflar Bölge Müdür Osman Güneren

Yaptıkları kontrollerde bu ve benzeri istenmeyen durumlara karşı tespitlerinin olduğunu dile getiren Güneren, şu şekilde açıklamada bulundu:

"Bu istenmeyen durumlardan bir tanesi de Selimiye Camii’nin kadınlar mahfilinde bulunan pencere kepenklerinde, ahşap elemanlara çeşitli yazılar yazılması. Bunları tespit ettik. Biliyorsunuz bir ahşap atölyemiz mevcut Vakıflar Genel Müdürlüğü’nde. Ustalarımız geldiler, kapıları yerinden kaldırıp söktüler. Şimdi bu kapılar elden geçecek, zımparalanacak, üstündeki yazılar silinecek ve daha sonra boyası ve cilası atılarak tekrardan yerine kapılar konulacak."
Selimiye Camii'nin iç kısmı.

'Toplumsal bilinci arttırmalıyız'

Bu gibi durumlara karşı tarih ve kültüre konusunda toplumsal bilincin arttırılması gerektiğini söyleyen Güneren, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

"Burada toplumsal bilincin arttırılması lazım. Bu ve benzeri konular istediğimiz konular değil. Malumunuz bu değerler, hepimizin kültürel değerleri. Bunlara sahip çıkmamız lazım. Bazen böyle istenmeyen olaylar olabiliyor, ama gerekli tedbiri de almaya çalışıyoruz."

Ekipler, zarar verilen pencere kapılarını, onarmak üzere Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ahşap atölyelerine götürdü.

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