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ANKARA

Selin vurduğu Ankara'ya bir uyarı daha: Şiddetli yağış etkili olacak

Şiddetli sağanak yağışın sokakları göle çevirdiği Ankara için yeni bir uyarı yapıldı. Valilik, kuvvetli ve gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurarak ani sel, su baskını ve dolu yağışına karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini bildirdi.

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Haber Merkezi AA
Selin vurduğu Ankaraya bir uyarı daha: Şiddetli yağış etkili olacak
Ankara'daki şiddetli sağanak yağış.

Valilikten yapılan açıklamada, yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre 09.00-23.00 saatleri arasında Ankara çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli ve gök gürültülü sağanak beklendiği belirtildi.

SEL UYARISI YAPILDI

Açıklamada, meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

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