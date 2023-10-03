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Selin vurduğu Diyarbakır'da beş okulda eğitime ara verildi

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken eğitimi de vurdu. İlçede sağanak yağış nedeniyle meydana gelen selden etkilenen beş okulda eğitime üç gün ara verildi.

19:12 . 3/10/2023 Salı
DHA
Diyarbakır'da sel

Diyarbakır'da sel

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde yoğun yağış nedeniyle meydana gelen selden etkilenen beş okulda eğitime, 6 Ekim'e kadar ara verildi.


Kulp ilçesinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Kırsal Aygün ve Akçesir mahallelerinde yoğun yağış nedeniyle sel meydana geldi. 5 okul selden etkilendi. Kaymakamlık, iki kırsal mahallede eğitime 6 Ekim'e kadar ara verildiğini duyurdu. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, "İlçemizde meydana gelen yoğun yağış ve sel nedeniyle, sel felaketinden etkilenen Aygün ve Akçesir mahallelerimizdeki Aygün İlk ve Ortaokulu, Akçesir Sebit ilkokulu, Akçesir ilkokulu ile Akçesir Tekneval İlkokulu'nda 3, 4, 5 Ekim tarihlerinde eğitim ve öğretime ara verilmiştir" denildi.



#Diyarbakır
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