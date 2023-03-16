Selin vurduğu Şanlıurfa'da eğitim öğretime yarın da ara verildi

Şanlıurfa'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiliyor.
Şanlıurfa Valiliği, şiddetli sağanak nedeniyle eğitim öğretime yarın da ara verildiğini duyurdu.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "
Şiddetli sağanak yağışın beraberinde getirdiği olumsuzluklar sebebiyle ilimizdeki tüm okul kademelerinde eğitim öğretime 17.03.2023 tarihinde 1 gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarındaki hamile/engelli/kronik rahatsızlığı olan kamu görevlilerimiz de idari izinli sayılacaktır.
" ifadeleri kullanıldı.
Şanlıurfa'da sağanak nedeniyle eğitim öğretime dün ve önceki gün de ara verilmişti.
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