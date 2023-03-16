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Selin vurduğu Şanlıurfa'da eğitim öğretime yarın da ara verildi

Sağanak yağışlar nedeniyle sel felaketinin yaşandığı Şanlıurfa'da eğitim öğretime bir gün daha ara verildi. Şanlıurfa Valiliğinin duyurduğu açıklamada kentteki tüm okullarda eğitime 17 Mart'ta ara verildiği ve kamu kurumlarındaki hamile/engelli/kronik rahatsızlığı olan kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

18:53 . 16/03/2023 Perşembe
AA
Şanlıurfa'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiliyor.

Şanlıurfa'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiliyor.

Şanlıurfa Valiliği, şiddetli sağanak nedeniyle eğitim öğretime yarın da ara verildiğini duyurdu.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "
Şiddetli sağanak yağışın beraberinde getirdiği olumsuzluklar sebebiyle ilimizdeki tüm okul kademelerinde eğitim öğretime 17.03.2023 tarihinde 1 gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarındaki hamile/engelli/kronik rahatsızlığı olan kamu görevlilerimiz de idari izinli sayılacaktır.
" ifadeleri kullanıldı.

Şanlıurfa'da sağanak nedeniyle eğitim öğretime dün ve önceki gün de ara verilmişti.



#Şanlıurfa
#sel felaketi
#eğitim öğretim
29 dakika önce
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Selin vurduğu Şanlıurfa'da eğitim öğretime yarın da ara verildi
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