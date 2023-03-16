Selin vurduğu Şanlıurfa'da eğitim öğretime yarın da ara verildi

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Şanlıurfa, Adıyaman ve Malatya şimdi de sel felaketini yaşıyor. Şanlıurfa'daki Abide Kavşağı'nda sabah saatlerinde bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Altı aylık yağışın bir günde düştüğü Şanlıurfa'da 14, Adıyaman'da 2 kişi hayatını kaybetti, beş kişi ise aranıyor. Yüzlerce ev ve çadır kent sular altında kaldı.