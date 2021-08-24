Sel afetinin yaşandığı Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde incelemelerde bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Devlet Su İşleri 23. Bölge Müdürlüğü tarafından ilçeye bağlı Sınarcık Mahallesi'nde yapımı devam eden köprü ve diğer çalışmaları yerinde inceledi.

İncelemeleri sırasında çalışan ekiplere kolaylık dileyen Bakan Pakdemirli, ardından yolda karşılaştığı araç sürücülerine de geçmiş olsun temennisinde bulundu.

"Onlar yalan konuşuyor, kimse inanmasın"

Bu sırada Bakan Pakdemirli, selzede Havva Bayraktar ile bir süre sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini sunan Bayraktar, "Cumhurbaşkanımıza selam söyleyin. Çok seviyorum onu, çok görmek istiyorum. İnşallah gelip de buraya görüşürüz kendisiyle. Bize bir sizden fayda var, onlar boşuna konuşuyor, yalan yalan konuşuyorlar. Onlar hep yalan konuşuyor, onlara kimse inanmasın. Saman altında su yürütüyorlar. Sizleri gördüm çok iyi oldum. Vallahi biraz rahatladım" dedi.

OYNAT 00:36 Selzede vatandaştan muhalefete eleştiri: Yalan konuşuyorlar kimse inanmasın Sel felaketinin vurduğu Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde incelemelerde bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, vatandaşlarla sohbet etti. Pakdemirli ile görüşen selzede bir kadın, muhalefeti eleştirerek 'Bize bir sizden fayda var, onlar boşuna konuşuyor, yalan yalan konuşuyorlar. Onlara kimse inanmasın. Saman altında su yürütüyorlar.' dedi. BiP'te paylaş

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Bayraktar, sel sırasında yaşadığı korku dolu anları Bakan Pakdemirli’ye anlattı.

"Cumhurbaşkanımıza dua edin"

Vatandaşlara geçmiş olsun temennisinde bulunan Bakan Pakdemirli ise, "Rabbim çaresiz dert vermesin, çare ile olan dertlerin hepsini bizler hallederiz. Allah yardımcınız olsun, Cumhurbaşkanımıza dua edin. O da buraya gelecek inşallah. Daha öncesinden geldi, yine gelecek inşallah. Önemli olan canınıza bir şey olmaması, tekrardan geçmiş olsun" diye konuştu.

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