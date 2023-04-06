Semih Yalçın saat 22.00'de kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu: MHP'nin aday listesi belli oldu

Cumhurbaşkanlığı seçimi yaklaşırken anket verileri de gündemi belirlemeye başladı. AK Parti MKYK ve MYK Üyesi, Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla anket verilerine dair dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Şen, çeşitli anket çalışmalarında Kılıçdaroğlu'nun önde olduğuna dair verilerin gerçeği yansıtmadığını ve bu sonuçları gösteren bilimsel bir veri olmadığını belirtti. Şen, "Sayın Akşener masadan kalkarken ‘seninle kazanamıyoruz’ derken haklıydı!" ifadelerini kullandı.