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Semih Yalçın saat 22.00'de kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu: MHP'nin aday listesi belli oldu

MHP'nin 14 Mayıs seçimleri için hazırladığı milletvekili aday listesi belli oldu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda liste çalışmasının tamamlandığını açıklayan MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, listenin saat 22.00'de kamuoyu ile paylaşılacağını ifade etti.

19:28 . 6/04/2023 Perşembe
Yeni Şafak
MHP Genel Merkezi

MHP Genel Merkezi

MHP'de milletvekili aday listesi belli oldu.

Gelişmeyi ise MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın duyurdu.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Yalçın, aday listesi çalışmalarının tamamlandığını açıkladı.

Listenin saat 22.00'de kamuoyu ile paylaşılacağını belirten Yalçın yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak Milletvekilliği Genel Seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi olarak aziz milletimize takdim edeceğimiz aday listemizin çalışmaları tamamlanmıştır. Milletvekili aday listemiz bu gece 22.00 ‘da EtikHaber sitesinde kamuoyuna duyurulacak ve 7 Nisan 2023 Cuma günü Yüksek Seçim Kurulu’na teslim edilecektir."



#MHP
#aday listesi
#14 Mayıs seçim
#seçimler
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