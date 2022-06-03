Semih Yalçın'dan MHP'yi ve Bahçeli'yi hedef alan CHP teşkilatlarına tepki: Algı miyavlamak için sokağa salınmışlar

Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin birinci çıktığı il ve ilçelerde çalışmalarını yoğunlaştırarak ana muhalefetin terör yandaşı HDP ile olan ilişkisini vatandaşa anlatmaya devam ediyor. MHP'nin ziyaretleri üzerine CHP'nin de bu bölgelerde ziyaretlerini yoğunlaştırdığı, MHP ve Devlet Bahçeli aleyhinde konuşmalar yaptığı ortaya çıktı.

CHP'lilerin MHP ve Bahçeli'yi hedef alan açıklamalarının ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medya hesabından tepki gösterdi. CHP'nin HDP ile gizli ortaklığına vurgu yapan Yalçın, "PKK’nın siyasi acentesi ile sahneledikleri kirli oyunlar gizlenemeyecek" dedi.

"ŞER CEPHESİ TELAŞA DÜŞMÜŞ"

Semih Yalçın şu ifadeleri kullandı: "MHP teşkilatlarının; CHP’nin birinci çıktığı il ve ilçelerde geniş halk kesimleriyle bire bir temas kurup zillet ittifakının “HDPKK iştirakli” kirli tezgâhlarını bütün ayrıntılarıyla ifşa etmeye başlaması, anlaşılan, şer cephesini fena telaşa düşürmüş.

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Ne kadar muhalif sokak kedisi varsa MHP ve Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli aleyhinde algı miyavlaması için sokaklara salınmış.

Nasıl zillet ittifakına borazanlık eden TV kanallarının yalan, iftira ve karalama kampanyaları 6+1’li ihaneti örtbas etmeye yetmiyorsa; sokak miyavlamaları da oy kazandırmayacak.

"KİRLİ OYUNLAR GİZLENEMEYECEK"

Bırakın memleketin bütün kedilerini, bilumum karşıt fareler dahi sokaklara salınsa CHP ve hempalarının PKK’nın siyasi acentesi ile kapalı kapılar ardında sahneledikleri kirli oyunları gizlemeye yetmeyecek.

Ekonomik sorunlar kullanılarak, Türkiye aleyhinde estirilmeye çalışılan küresel rüzgârlar arkaya alınarak yapılan hesaplar; 2023 Haziranında zillet cephesinin yaşayacağı hüsranı engelleyemeyecek.

Miyavlamak, ciyaklamak, viyaklamak; CHP’yle kuyruklarına sandık marifetiyle teneke bağlanmasına engel olamaz."

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1-MHP teşkilatlarının; CHP’nin birinci çıktığı il ve ilçelerde geniş halk kesimleriyle bire bir temas kurup zillet ittifakının “HDPKK iştirakli” kirli tezgâhlarını bütün ayrıntılarıyla ifşa etmeye başlaması, anlaşılan, şer cephesini fena telaşa düşürmüş. — E. Semih Yalçın (@E_SemihYalcin) June 3, 2022

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