Gündem Şemsiye ile 4 metre uçan adam konuştu Ben de uzaya gitmek istiyorum
OSMANİYE

Şemsiye ile 4 metre uçan adam konuştu: Ben de uzaya gitmek istiyorum

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde 2019 yılında çıkan hortumda, çalıştığı sebze halinde şemsiye ile uçan Sadık Kocadallı, Türkiye’nin uzay çalışmalarını değerlendirirken, “2023’te ben de uzaya gitmek istiyorum” dedi.

Haber Merkezi İHA
Sadık Kocadallı'nın şemsiye ile uçtuğu görüntüler çok konuşulmuştu.
Sadık Kocadallı'nın şemsiye ile uçtuğu görüntüler çok konuşulmuştu.

2019 yılında Kadirli ilçesinde çıkan hortumda, çalıştığı sebze halinde gölgelik şemsiyenin hortuma kapılarak havalanması ve o esnada şemsiyenin üzerine çıkan işçi Sadık Kocadallı’nın de şemsiye ile birlikte 4 metre havalanması güvenlik kameralarına yansımış, Kocadallı “Şemsiye ile uçan adam” olarak Türkiye gündeminde uzun süre kalmıştı.

UZAY ARACI İLE GİDECEĞİZ

“2019 yılında şemsiye ile denedim olmadı” diyen Sadık Kocadallı Türkiye’nin uzay çalışmalarını değerlendirerek uzaya gitmek istediğini söyledi. Kocadallı, “2019’da gitmeyi başaramadık Allah izin verirse 2023’te gitmeyi düşünüyoruz. Hedefimiz uzaya gitmek, şemsiye ile olmaz tabi, uzay aracı ile biz gideceğiz. Astronot kelimesi yerine, uçan adam kullanılması daha güzel olurdu” dedi.

2019'DA GİDEMEDİK 2023'TE HEP BERABER GİDECEĞİZ

Hortumda uçan Sadık Kocadallı’nın yanında bulunan pazarcı esnafı Mehmet Şabap ise “2019’da uzaya gidemedik ama 2023’te hep beraber uzaya gideceğiz. Arkadaşımız zaten uzaya kadar çıktı, ama tam gidemedi, elektrik telleri olmasaydı çok giderdi arkadaşım” dedi.

Şemsiye ile uçan adam Sadık Kocadallı’nın 2023’te uzaya gitme hayaline esprili destekler de diğer pazarcı esnafından geldi.

Hortum bir kişiyi demir şemsiyeyle birlikte havaya uçurdu
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Hortum bir kişiyi demir şemsiyeyle birlikte havaya uçurdu
Osmaniye'nin Kadirli İlçesinde meydana gelen hortumda gölgelik şemsiyesi ile bir kişinin havaya uçma görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı. İlginç olay kısa sürede sosyal medyada da ilgi çekti.


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