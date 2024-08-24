Şener'in oğlunun gözlem süresi 3 hafta uzatıldı

Ankara’da tartıştığı anneannesi Leyla Çetiner’i silahla öldüren eski Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener'in Bilkent Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi'ndeki gözlem süresi 3 hafta uzatıldı. Akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen ve nezarethanede Adli Tıp doktoru muayenesinden geçirilen Bedirhan Şener’in Adli Psikiyatri Hastanesi'ne sevk edilerek, 3 hafta süreyle gözetim altına alınmasına karar verilmişti. Gözlem süresi dün sona eren Şener hakkında hastane, kesin kanaat raporu düzenlenebilmesi için takip ve tedavisinin devam etmesi gerektiğini bildirdi. Söz konusu talebi değerlendiren Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliği, Şener'in akıl hastası olup olmadığı, akıl hastası ise ne zamandan beri hasta olduğu ve bu kişinin davranışları üzerinde etkisini saptama konusunda kesin raporun düzenlenmesini bekleyecek.