​Şenlikoğlu: “Giresun’umuzda yaşanan tarihi anlar dev yatırımların açılışıyla taçlandırılmıştır”

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı Giresun’da en güzel şekilde ağırladıklarını ifade eden Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu: “Giresun’umuza teşrif ederek bizleri onurlandıran Sayın Cumhurbaşkanımızı, güzel Giresun’umuzun misafirperverliğine yakışan ölçülerde ağırlamanın mutluluğunu yaşadık.” dedi.

Giresunlular’ın her zaman olduğu gibi yine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı bağrına bastığını ifade eden Başkan Şenlikoğlu: “Cumhurbaşkanımıza her gelişinde olduğu gibi yine büyük bir teveccüh gösterip ilgi ve alakalarını eksik etmeyen tüm hemşerilerimize en derin saygılarımı ve sevgilerimi sunuyorum. Şehrimizin her alanda gelişmesi anlamında destek ve alakalarını bizlerden esirgemeyen Sayın Cumhurbaşkanımız toplu açılış töreninde, belediye hizmetlerimizin de içerisinde yer alan toplam yatırım tutarı 1 milyar 398 milyon lirayı bulan 78 kalem eser ve hizmetin açılışını yapmıştır. Bu yatırımların şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Bu yatırımlar ilimize verilen değer ve önemin en büyük göstergesidir. Giresun’umuzda yaşanan tarihi anlar dev yatırımların açılışıyla taçlandırılmıştır” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Giresun’a duyduğu güveni bir kez daha dile getirdiğini anlatan Başkan Aytekin Şenlikoğlu: “Sayın Cumhurbaşkanımıza, kentimize gösterdiği bu yakın ilgi, alaka ve desteklerinden dolayı şahsım ve hemşehrilerim adına saygılarımı sunuyorum. Bizler inandığımız yolda inandığımız lider olan Sayın Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın belirlediği istikamette memleketimize ve şehrimize daha fazla hizmet etmek adına hiç durmadan çalışmaya devam edeceğiz. Rabbim Sayın Cumhurbaşkanımıza güç ve kuvvet versin ve başımızdan eksik etmesin inşallah. Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte Giresun’umuz da ağırladığımız Bakanlarımıza, AK Parti Genel Başkan Vekilimize, Genel Başkan Yardımcılarımıza ve Milletvekillerimize ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. Büyük bir heyecan ve mutlulukla Cumhurbaşkanımızı bağrına basan ve kadirşinaslığını bir kez daha tüm dünyaya gösteren kıymetli hemşehrilerimize ne kadar teşekkür etsek azdır. Giresun dünya lideri Sayın Cumhurbaşkanımız etrafında güçlü bir şekilde kenetlenerek büyük coşku ve heyecanla her zaman olduğu gibi yine büyük bir destan yazmıştır” şeklinde konuştu.

Diğer yandan, Başkan Şenlikoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Dal Çık, Uzuncakum Balıkçı Barınağı ve Millet Bahçesi projeleri başta olmak üzere bütün projelere verdiği destek için teşekkür etti ve 3 yıllık görev süresini kapsayan faaliyetleri içeren bir dosya sundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Başkan Şenlikoğlu’nun çalışmalarını başarılı bularak kendisine teşekkür etti.

Belediye makamında gerçekleşen görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyaret esnasında belediye şeref defterini de imzaladı.

Bu arada, Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehrin önünü kesen, görüntü kirliliği yaratan ve tepkilere neden olan limandaki siloların tamamının kaldırılması için talimat verdi.