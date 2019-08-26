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ANKARA

Şentop: Malazgirt, İslam ve dünya tarihini şekillendirdi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Malazgirt Zaferi ’nin 948’inci yıl dönümü münasebetiyle bir mesaj yayımladı. Şentop mesajında, Malazgirt Zaferi'nin sadece Türk milleti için değil aynı zamanda İslam ve dünya tarihi açısından da bir dönüm noktası olduğu vurguladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mustafa Şentop
Mustafa Şentop

TBMM Başkanı Mustafa Şentop 948'inci yıl dönümünün kutlanılacağı Malazgirt Zaferi hakkında mesaj yayımladı.

"Tarihe yön veren destansı bir hadisedir"

Şentop'un yayımladığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün, yalnızca milletimizin ve vatanımızın değil, aynı zamanda İslam ve dünya tarihinin şekillenmesinde önemli bir dönüm noktası olan Malazgirt Zaferi’nin 948’inci yıl dönümünü idrak ediyoruz. 26 Ağustos 1071’de gerçekleşen ve sonraki asırları kalıcı bir biçimde belirleyen bu tarihî zafer, milletimiz ve husûsen de gençliğimiz için bir iftihar vesilesi olduğu kadar, geleceğimize yön veren destansı bir hadisedir.

Tarih kitaplarında ‘Anadolu kapılarını Türklere açan hadise’ olarak tanımlanan Malazgirt Zaferi, toprak kazanma gayretiyle girişilmiş bir savaştan ibaret değildir. Bu zafer, İslâm dünyasını yok etmeyi amaçlayan bir saldırıya karşı cesaretle ve vazife duygusuyla hareket eden Sultan Alp Arslan’ın ve yiğit ordusunun tesiri yüzyıllarca hissedilmiş bir kahramanlık abidesidir.

Millî Mücadele’nin 100’üncü yıl dönümünü idrâk ettiğimiz bir dönemde Malazgirt Zaferi, her zamankinden daha büyük ve derin bir mânâya sahiptir. Zirâ Malazgirt Zaferi’ni kazandıran ruh ile Millî Mücadele’yi başarıya ulaştıran şuur ve gayret, aynı imanın eseridir. Şanlı tarihimizden bugüne kalan bu iki destanın mirası ise, bu toprakların ebediyyen milletimizin hür ve müstakil yurdu olarak kalacağına yönelik sarsılmaz iradedir.

  • Bu şuur ve inançla, 948’inci yıl dönümünü iftiharla andığımız Malazgirt Zaferi’nden itibaren İ’lâ-yı Kelimetullah için bedenini siper, canını fedâ ederek şehadete yükselen bütün şehitlerimizi rahmetle, başta Sultan Alp Arslan olmak üzere ömrünü aziz milletimize adamış bütün önderlerimizi şükran ve minnetle anıyorum."

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