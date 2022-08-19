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POLİTİKA

Serdar Ünsal: Azerbaycan’ın ikinci Cumhurbaşkanı Elçibey'i rahmetle anıyoruz

Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Serdar Ünsal , Azerbaycan’ın 2. Cumhurbaşkanı Ebulfez Elçibey’i vefatının 22. yıldönümünde anma mesajı yayınladı.

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Haber Merkezi İHA
Serdar Ünsal: Azerbaycan’ın ikinci Cumhurbaşkanı Elçibeyi rahmetle anıyoruz
Serdar Ünsal: Azerbaycan’ın ikinci Cumhurbaşkanı Elçibey'i rahmetle anıyoruz

Ebulfez Elçibey’in Türk Dünyasının ölümsüz liderlerinden olduğunu belirten Serdar Ünsal, "Mehmet Emin Resulzade’nin açtığı bayrağı yükselten idealist büyüğümüz Elçibey, Türk Dünyasının Türk gibi düşünen liderlerinden biridir. Elçibey yaşadığı sürece tek hedefi Türk Birliğini oluşturmaktı. Özellikle Türkiye ile Azerbaycan halkının birleşmesi ile yaklaşık 110 milyonluk bir Türk gücünün oluşmasını istiyordu. Azerbaycan Devletinin bağımsızlığı için çalışan ve hedefine ulaşan Elçibey, Rusların 70 yıllık egemenliğine son verdi. Rusları Azerbaycan topraklarından çıkaran, Azerbaycan’ı bağımsız bir devlet olarak dünya devletlerince tanınmasını sağlayan büyük lider Ebülfez Elçibey’i Hakka yürüyüşünün yirmi ikinci senesinde şükran, minnet ve saygı ile anıyoruz” dedi. Ünsal,” Türklüğün unutulmaz askeri olan, ben Atatürk’ün askeriyim diyen Sırtındaki kutlu yükü layıkıyla taşıyan Elçibey , kendisinden çok büyük işler beklediğimiz bir çağda Türkçüler Ordusundan vazife şehidi olarak ayrılarak Tanrı’ ya Turan için elçi gitmiştir. Elçibey, nur içinde yat ! Kefenin Türk Bayrağı, Durağın Türk Uçmağı , Konağın Tanrı Dağı , Bulağın Orkun Irmağı Olsun” şeklinde konuştu.

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