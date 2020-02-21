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İZMİR

Serebral palsi hastası Çetin sağlıklı bir şekilde yürümek için destek bekliyor

İzmir'de, 3 yaşında serebral palsi olduğu anlaşılan 8'inci sınıf öğrencisi Çetin Yıldız, yürüyebilmek için sayısız ameliyat geçirdi. Yoğun ve zorlu tedavi süreçlerinin ardından oldukça ilerleme sağlayan Yıldız'ın tedavisi, maddi imkansızlıklardan dolayı yarım kaldı. Sağlıklı insanlar gibi yürümek istediğini söyleyen Çetin Yıldız için arkadaşları bir konser vermeye hazırlanırken, Yıldız, sanatçı Haluk Levent'in de o konsere gelmesini istediğini söyledi.

Haber Merkezi DHA
Çetin Yıldız ve annesi Nurcan Yıldız.
Çetin Yıldız ve annesi Nurcan Yıldız.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yaşayan ve özel sektörde çalışan Kenan Yıldız ile Nurcan Yıldız çiftinin 3 çocuklarından biri olan Çetin Yıldız (15), 6 aylıkken dünyaya gelerek, doğum sonrası 3 ay kuvözde kaldı. 3 yaşına gelen oğullarının serebral palsi hastası olduğunu fark eden aile, o günden beri Çetin'in iyileşmesi için maddi imkanlarını da zorlayarak mücadele etti. Ellerini, ayaklarını kullanabilmek için sayısız ameliyat geçiren Çetin, hayata tutunmak için çok çabaladı. Aldığı fizik tedavileri sayesinde ilerleme sağlayan Çetin, masrafların yüksek olmasından dolayı tedaviyi devam ettirmekte zorlanıyor.

Çetin'in 3 yaşında serebral palsi olduğu anlaşıldı.
  • Girne Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Çetin'in arkadaşları, onun tedavisine katkı sunmak için 5 Mart'ta bir konser düzenlemeyi planlıyor. Karşıyaka'daki Deniz Baykal Kültür Merkezi'nde düzenlenecek olan konsere ünlü isimlerin de gelmesini isteyen Çetin annesi Nurcan Yıldız, oğlunun tedavisi için bunun önemli olduğunu belirtti.

Çetin, hayata tutunabilmek için çok çabaladı.

Nurcan Yıldız, "Çok mücadele verdik. Çok ameliyat geçirdi. En son geçen eylül ayında kas gevşetme, ayak şekillendirme ameliyatı oldu. Çetin'in doktorları yürüyebileceğini, bunun da düzenli tedavilerle olabileceğini söyledi. Biz bir yere kadar gelebildik. Tedavi süreci ciddi maliyetler gerektiği için her defasında başa dönüyoruz. Şu anda da Çetin'in okul arkadaşları konser düzenleyecek. Burada amaç Çetin'in sesini duyurmak. Konserde Haluk Levent, Hayko Cepkin ve Sertap Erener gibi ünlü sanatçıların eserlerini seslendirecekler. Bizim en büyük isteğimiz burada Çetin'in sesini birilerine duyurabilmek. Çetin'in sesini biri duyup elimizden tutsun, oğlum artık yürüsün istiyorum. Tek isteğim oğlum yürüsün" dedi.

Çetin'in en büyük destekçisi annesi.


'HALUK LEVENT'İ ÇOK SEVİYORUM'

Çetin'in tam olarak iyileşebileceğini, bunun da çok yoğun bir fizik tedavi gerektirdiğini ifade eden Nurcan Yıldız, "Maddi durumumuz, oğlumun tedavisini ilerletmemizi engelliyor. Çetin'in günde 4 saat fizik tedavi alması gerekiyor. Yüzmesi gerekiyor. Uzay terapisi alması lazım. Bunların hepsi maliyetli. 4 yaşında uzay terapisi yaptık. Çok maliyetli olduğu için bunu sürdüremedik. Bu nedenle bir ilerleme kaydedemedik. Oğlumun bu tedavileri aldıktan sonra ayağa kalkacağına inanıyorum. Doktorlar da Çetin'in iyi durumda olduğunu söylüyor. Oğlumun yürümesi için sadece birazcık desteğe ihtiyacımız var" diye konuştu. Düzenlenecek olan konserin kendisini mutlu ettiğini kaydeden Çetin Yıldız ise, "Çok mutluyum, teşekkür ediyorum. Ben Haluk Levent ağabeyimin bu konsere gelmesini çok istiyorum. Onu çok seviyorum, şarkılarını da çok seviyorum. O görür de gelirse çok mutlu olurum" dedi.

Çetin'in tam olarak iyileşebileceğini, bunun da çok yoğun bir fizik tedavi gerekiyor.

Yürümek istediğini de belirten Yıldız, "Ben yürümek isterdim. Sağlıklı olan ve yürüyen arkadaşlarımızın arasında kendimi çok garip hissediyorum. Yürüseydim futbol oynardım, koşardım. Bir şeyler yapardım" sözleri, annesini duygulandırdı. Masrafların yüksek olmasından dolayı tedaviyi devam ettirmekte zorlanan aile, yardımseverlerden destek bekliyor.

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