Servet değerindeydi: Patlama sesiyle uyandı hayatını şokunu yaşadı

Şanlıurfa'daki olay, Birecik ilçesinde yaşandı. Pazartesi günü aile içerisinde gerçekleştirilen bir düğünle evlenerek dünya evine giren İsmail Polat, yaklaşık 110 bin lira değerindeki altın ve parasını aracında bıraktı. Eve giden Polat, gece saat 03.00 sıralarında bir patlama sesiyle uyandı.

Evden çıkan Polat, park halindeki aracının alevler içerisinde kaldığını gördü. Komşularının yardımıyla yangını söndürmeyi başaramayan İsmail Polat, itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.

Evden çıkan Polat, park halindeki aracının alevler içerisinde kaldığını gördü.

Olay yerine çağrılan polis ekipleri, kundaklama şüphesiyle inceleme yaptı. Yapılan incelemede yangının kesin çıkış nedeniyle ilgili kesin bir sonuç elde edilemedi.

Eve giden Polat, gece saat 03.00 sıralarında bir patlama sesiyle uyandı.

Yaklaşık 100 bin lira değerinde ziynet eşyası ile bir miktar parasının küle döndüğünü söyleyen İsmail Polat, “Saat 23.00’da misafirlikten geldim. Saat 03.00 - 04.00 sıralarında bir patlama sesiyle uyandım. Dışarı çıktığımda aracımı alevler içerisinde gördüm. O anda ne yapacağımı şaşırdım. Direkt itfaiyeye haber verdim. İtfaiye söndürdükten sonra memur arkadaşlar geldi. Kimse ile bir husumetim yok. Bu aracın bu hale gelme nedenini halen çözemedim. Yaklaşık 100 bin lira değerinde ziynet eşyalarım vardı. Onlar da araçta bulunuyordu. Bir miktar param vardı. İki günlük evliyim. Yetkililerden yardım istiyorum” dedi.

REKLAM

Yapanların yakalanmasını isteyen İsmail Polat’ın kuzeni Yunus Altun,” Gördüğünüz gibi kuzenim İsmail Polat’ın aracı bu haldedir. Kendisi 2 günlük evlidir. Daha yeni evli bir çift. Gece bir patlama sesi ile uyanıyor. Aracının yandığını görüyor ve itfaiye geliyor. Aracın içerisindeki ziynet eşyaları yandı. Yapanların yakalanmasını istiyoruz” diye konuştu.

FOTOĞRAF 7 Çankırı merkezde engelli annesi ile birlikte yaşayan ve gelen yardımlarla ailesine bakan Gülşen Hayta, dişinden tırnağından artırarak oğlunun eğitim masrafları için para biriktirdi. Biriktirdiği 15 bin TL’ni bir süredir yakmadığı sobasının kuzine kısmına saklayan Hayta, paraları burada unuttu. Annesinin üşüdüğünü söylemesi üzerine sobayı yakan Hayta, yemek ısıtmak için açtığı kuzinede tüm birikiminin kül olduğunu gördü. Büyük üzüntü yaşayan Gülşen Hayta, panikle elini sobanın içine sokarak paraları kurtarmak istese de başarılı olamadı. Oğlunun eğitim masrafları yanan ve başka da bir geliri olmayan Hayta, Merkez Bankasına da müracaat ederek yanan banknotların doğrulanması talebinde bulundu. Tek başına ailesine bakan ve ne yapacağını şaşıran Hayta, yardım bekliyor. Yaşadığı olayı anlatan Gülşen Hayta, şu şekilde açıklamada bulundu: \"Havalar iyi gittiğinden sobayı pek yakmıyordum. Birikmiş bir miktar da param vardı. Evde yaşlı anneme bakıyorum. Annem üşüdüğünü söyleyince ben de parayı oraya sakladığımı unutarak sobayı yaktım. Parayı da sobanın kuzinesine saklamıştım. Yemek ısıtmak için kuzineyi açtığımda fark ettim. Parayı kurtarmaya çalıştım ama kurtaramadım. Bu esnada elim de kısmen yandı. Bu paraları merkez bankasına götürerek şansımı deneyeceğim. Bu konu hakkında da yetkililerden yardım istiyorum. Bu para bir kısmı oğlumun eğitim masraflarını karşılamak için 1 yıllık okul masrafıydı. Herhangi bir gelirimiz yok, annem ve oğlumla yaşıyorum. Annemin yüzde 90 engelli raporu var.” Oğlunun eğitim masrafı için biriktirdiği paralar yandı: Tüm birikimi kül oldu Çankırı'da oğlunun eğitimi ve engelli annesinin tedavi masrafları için biriktirdiği parayı sobada saklayan Gülşen Hayta, ısınmak için ateş yakınca tüm birikiminden oldu. Yaşadığı olayı anlatan Hayta, "Havalar iyi gittiğinden sobayı pek yakmıyordum. Birikmiş bir miktar da param vardı. Evde yaşlı anneme bakıyorum. Annem üşüdüğünü söyleyince ben de parayı oraya sakladığımı unutarak sobayı yaktım. Parayı da sobanın kuzinesine saklamıştım. Yemek ısıtmak için kuzineyi açtığımda fark ettim. Parayı kurtarmaya çalıştım ama kurtaramadım. Bu esnada elim de kısmen yandı. Bu paraları merkez bankasına götürerek şansımı deneyeceğim" dedi. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder



