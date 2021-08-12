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ANTALYA

Servis beklerken kazada savrulan araçların çarpmasıyla öldü

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde kontrolsüz kavşakta servis minibüsüyle otomobilin çarpıştığı kazada, savrulan araçlar bu sırada işe gitmek için yol kenarında servis bekleyen Ümit Ünal’a (34) çarptı. Kazada Ünal yaşamını yitirirken, yaralanan 9 kişi hastaneye kaldırıldı.

Haber Merkezi DHA
Servis beklerken kazada savrulan araçların çarpmasıyla öldü
Servisi bekleyen Ümit Ünal kaza yapan araçların çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, saat 07.30 sıralarında Yeniköy Mahallesi Turgut Özal Caddesi'nde meydana geldi. Turgut Özal Caddesi’nde seyir halindeki Abdullah Sercan Yalçın yönetimindek otomobil ile Fatih Sultan Mehmet Caddesi’nde ilerleyen Ramazan Deniz yönetimindeki servis minibüsü, kontrolsüz kavşakta çarpıştı.

DHA
DHA
DHA

Savrulan araçlar, işe gitmek için kavşaktaki refüjde kendi iş yerinin servisini bekleyen Ümit Ünal'a çarptı. Aydınlatma direğini yerinden söken servis aracı çalılık alana uçtu.

DHA
DHA
DHA

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibi, Ümit Ünal'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

DHA
DHA
DHA

Yaralanan otomobil sürücüsü Abdullah Sercan Yalçın ile servis aracındaki 8 kişi, ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Servis şoförü Ramazan Deniz ise polis merkezine götürüldü.

AYNI KAVŞAKTA 4 AY ÖNCE DE KAZA

Aynı kavşakta 21 Nisan 2021 tarihinde yine servis aracıyla otomobilin karıştığı kazada 1 kişi olay yerinde 2 kişi ise tedavi gördükleri hastanede yaşamını yitirmişti.

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