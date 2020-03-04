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Servis minibüsü ve 2 TIR'ın karıştığı zincirleme kaza: 2 ölü, 8 yaralı - Manisa son dakika haber

Servis minibüsü ve 2 TIR'ın karıştığı zincirleme kaza: 2 ölü, 8 yaralı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde tavuk firmasında çalışan işçileri taşıyan servis midibüsü ile 2 TIR'ın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Haber Merkezi DHA
Servis midibüsü ile 2 TIR zincirleme kaza yaptı.
Servis midibüsü ile 2 TIR zincirleme kaza yaptı.

Manisa'daki kaza, saat 08.00 sıralarında, Kapaklı Mahallesi'nde meydana geldi.

Manisa'dan Akhisar yönüne giden 35 KJH 66 plakalı TIR bilinmeyen bir nedenle yavaşlayınca, arkasındaki tavuk firmasında çalışan işçileri taşıyan servis midibüsü de yavaşladı. Bu sırada arkadan gelen 35 HAN 93 plakalı bir diğer TIR ise, midibüse arkadan çarptı.

İşçileri taşıyan servis midibüsü ile 2 TIR'ın karıştığı zincirleme kaza yaptı.

Servis midibüsü her iki TIR'ın arasında kalarak hurdaya döndü. Kazada servis midibüsündeki 2 kişi öldü, 8 kişi ise yaralandı.

İşçileri taşıyan servis midibüsü ile 2 TIR'ın karıştığı zincirleme kaza yaptı.

Yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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