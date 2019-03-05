Servisle makas atmıştı: Ne ceza alacağı belli oldu

Trafik terörüne ilişkin haberlerin artmaya başladığı bir dönemde İstanbul'da çekilen bir görüntü 'bu kadarına da pes' dedirtti.

Şile Yolu Çekmeköy mevkiinde okul servisi aracıyla yolda hızla ilerleyen sürücü yoldaki diğer araçlara aldırış etmeden art arda makas attı. Trafik magandası bu sorumsuz davranışıyla hem kendi hem de yoldaki diğer sürücülerin canını tehlikeye atarken servisin içerisinde öğrenci olup olmadığı bilinmiyor.

OYNAT 00:29 Okul servisiyle makas atan trafik magandası kamerada Şile Yolunda okul servisiyle ilerleyen sürücü trafikte art arda makas attı. Trafik magandasının adeta faciaya davetiye çıkardığı anlar cep telefonu kamerasınca kaydedildi. BiP'te paylaş

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Plakası tespit edilmeye çalışılıyor

Söz konusu olayın ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olarak hizmet veren Toplu Ulaşım Hizmetleri Kalitesi Değerlendirme Sistemi'nin (TUDES) söz konusu aracın plakasını ve şoförün kimliğinin tespit etmeye çalıştığı öğrenildi.

TUDES'in söz konusu tespit çalışmaları için İstanbul Emniyeti ile de koordineli çalıştığı kaydedildi.

Bu görüntüler koca bir sektöre zarar veriyor

İstanbul Taşımacılar Birliği Derneği (İSTAB) Başkanı Turgay Gül, söz konusu olaya ilişkin yenisafak.com'a yaptığı açıklamada olaya karışan araç ve kişinin bulunması için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Öncelikle servis aracının plakasının ve sürücüsünün kimliğinin tespit edilmeye çalışıldığını anlatan Gül, verilecek cezaya ilişkin şöyle konuştu:

"Hatalı kullanımın cezai maddeleri var. TUDES, kendi kriterlerine göre söz konusu sürücüye bu maddeler uyarınca bir ceza puanı verecek. Tabi bu aracın şahsa özel mi olduğu, şirkete mi bağlı çalıştığı gibi konuları da plakanın belirlenmesinin ardından hemen netleştireceğiz.

İnşallah içinde başka kimse yoktur

Bu kişinin aracını böyle sürmesi, koca bir sektöre çok büyük zarar verdi. Herkesin kafasında 'Servis şoförleri böyle mi araç kullanıyor?' sorusu oluştu.

Normal bir arabayla dahi yapılmaması gereken hareketlerin bir servis aracıyla yapılmasını hayretle karşıladık. Umarız aracın içinde şoför dışında kimse yoktur.

İSTAB olarak bu konunun takipçisi olacağız ve mümkün olan her türlü adımı yasalar çerçevesinde atacağız."