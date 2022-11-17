Ses kaydı komisyonda: Galeriyi boşaltın talimatı verildi

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdür Yardımcısı Muharrem Kiraz, gaz izleme teknikerinin ilgili bölgedeki nezaretçiye talimat verdiği ses kaydını TBMM Amasra Maden Kazası Araştırma Komisyonu üyelerine dinletti. Metan oranının 2’yi geçtiği saatin 16.09 olduğunu bildiren Kiraz, şunları söyledi: Metan oranı 2’nin üzerine çıkınca hemen ilgili bölgeyi arıyor arkadaşlar, oraları boşaltmalarını istiyor. Bu talimatlar veriliyor. Bunlarla alakalı olarak hem kayıtlı telefonlarda bu kayıtlarımız var, aynı zamanda rapor defterlerimizde de var. Bütün kayıtlar, merkezî gaz izleme sisteminde kayıtlı. Telefondaki tüm kayıtlar ilgili makamlara teslim edildi. Savcılığa verildi.

TOZ ORANI DÜŞÜRÜLDÜ

Toz oranının 2,75’e çıktığı ve bu oranın fazla olduğu yönündeki soruya ise Kiraz, solunabilir tozla alakalı yönetmelikte bu değerin 2,4 miligram metreküp olarak tanımlandığını kaydederek. “2,75 yüksek. Yapılması gereken toz oranı aşıldığı zaman yapılan işler burada tekrarlanmış. Bastırılması için sulama işlemleri yapılmış ve tekrar toz ölçümleri yapılmış. Yapılan en son ölçümde değer 0,43 olarak tespit edilmiştir” karşılığını verdi.

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