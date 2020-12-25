Gündem Ses telleri kesilen köpeklerin sahibine rekor para cezası
ANKARA

Ses telleri kesilen köpeklerin sahibine rekor para cezası

Ankara'daki bir apartmanın bodrum katında uygunsuz koşullarda beslenen 68 köpeğin sahibi Cangül Ç. hakkında, 39 köpeğin ses telleri kesildiği gerekçesiyle savcılığı suç duyurusunda bulunulacak. Ayrıca Cangül Ç.'ye toplam 127 bin 920 TL para cezası uygulandı.

Haber Merkezi DHA
Yavru köpekler sahiplendirilecek.
Yavru köpekler sahiplendirilecek.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 9'uncu Bölge Müdürlüğü ekipleri, Keçiören'de apartmanın bodrum katında kafeslerin içinde uygunsuz koşullarda beslendiği belirlenen 68 köpeğe el koydu. Köpeklerin sahibi Cangül Ç.'ye de para cezası uygulandı. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'nce hazırlanan raporda köpeklerden 39'unun ses tellerinin kesildiği belirlendi.

Ankara'da binanın bodrumunda 68 köpek bulundu
GÜNDEM
Ankara'da binanın bodrumunda 68 köpek bulundu


'SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ'


Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, ses tellerinin kesildiği üniversite raporu ile kesinleşen köpeklerin bulunduğu Keçiören Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Başkan Altınok, köpeklerin durumu hakkında görevlilerden bilgi aldı. Başkan Altınok, "Çıkan raporda bir vahşilik var ve canların ses tellerine defalarca müdahale edildiği gözüküyor. Bir daha hayatları boyunca havlayamayacaklar. Rapordan sonra Cumhuriyet savcılığına gideceğiz ve suç duyurusunda bulunacağız ve davayı sonuna kadarda takip edeceğiz" dedi.

Ankara'da vicdansızlığa yetkililer el koydu: Bodrumda bulunan 68 köpek koruma altında
GÜNDEM
Ankara'da vicdansızlığa yetkililer el koydu: Bodrumda bulunan 68 köpek koruma altında

20 KÖPEK TÖRENLE SAHİPLENDİRİLECEK


Başkan Altınok ayrıca, hayvanlar arasında sahiplendirilmeye elverişli olan 20 köpeği, 6 Ocak 2021 tarihinde törenle sahiplendireceklerini de söyledi. Altınok, "Köpeklerimizi sahiplenmek için 15 bin müracaat oldu. Bu talepleri arkadaşlarımız elediler, 350 talebe kadar düşürdüler. Şimdi ev taramaları yapıyorlar. Noter huzurunda 20 canı 6 Ocak’ta Neşet Ertaş Kültür Merkezinde sahiplendireceğiz” diye konuştu.
  • Öte yandan Doğa Koruma ve Milli Parklar 9'uncu Bölge Müdürlüğü ekiplerince, ses telleri tahrip edildiği belirlenen 39 köpek için Cangül Ç.'ye, 5199 sayılı kanunun 28’inci maddesi gereği hayvan başına 3 bin 280 lira olmak üzere toplam 127 bin 920 TL idari para cezası uygulandı.

Ankara'da medyum operasyonu: 20 köpek ve 16 kediye el konuldu
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Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 9'nucu Bölge Müdürlüğü ekipleri, uygunsuz şartlarda kedi ve köpek beslendiği ihbarı yapılan 2 katlı eve polisle birlikte baskın düzenledi.
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Ankara'da medyum olarak tanınan Sadiye Servet G.'nin oturduğu belirlenen evde ve bahçede 20 köpek ve 16 kedi tespit edildi.
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Hayvanların bir kısmının evde bir kısmının da bahçede derme çatma kulübede kötü koşullarda tutulduğu belirlendi.
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EL KOYMAYA KARŞI ÇIKTILAR <br> <br> Ekipler, hayvanlara el koymak için işlem başlattı. Sadiye Servet G. ve oğlu Sercan G., buna tepki gösterdi.
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Sadiye Servet G.'nin müşterisi olduğu belirtilen tanıdıkları ve avukatları da gelerek, hayvanların alınmasını engellemeye çalıştı. Avukatlar, kararın hukuksuz olduğunu ileri sürdü.
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Tartışmaların ardından köpeklere ve kedilere el konuldu. Hayvanlar, belediye barınağına götürülerek teslim edildi. Sadiye Servet G'ye ise 'hayvan bakım ve refahına uygun olmayan şartlar' nedeniyle hayvan başını 181 TL olmak üzere toplam 6 bin 516 lira para cezası uygulandı. Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce de Sadiye Servet G.'ye 13 bin 900 TL idari para cezası kesileceği öğrenildi.
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'HAYVANLARIMIZI GERİ ALACAĞIZ' <br> <br> Sadiye Servet G.'nin oğlu, Sercan G., annesinin sokak hayvanlarını çok sevdiği için bahçeye alıp beslediğini söyleyerek, Şikayet üzerine gelip alanın yetersiz olduğunu söylediler ve köpeklerimiz alındı. En kısa zamanda köpeklerimizi almak için elimizden geleni yapacağız. Ortalama 30 köpeğimiz ve 20 kedimiz vardı. Gerekli tutanaklar da tutuldu. Şartları elverişli hale getirdikten sonra da hayvanlarımızı geri alacağız dedi.
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'SAĞLIKSIZ BİR ORTAM VARDI' <br> <br> Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu Ankara Temsilcisi Tülay Danacıoğlu ise sağlıksız şartlarda yaşatılmaya çalışılan 20 köpek 16 kediye Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerinin kararlı çalışmasıyla el konulduğunu söyledi.
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Danacıoğlu, Her el koyma işlemlerinde vermeme durumları gerçekleşiyor; ama şartlar sağlıksızsa el konularak alınıyor. İçerisi kötüydü, bir hayvanın yaşayamayacağı şartlarda sağlıksız bir ortam vardı. Yaşam şartları çok kötü olan hayvanları bulmaya devam edeceğiz ifadelerini kullandı.
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Ankara'da medyumun uygunsuz koşullarda beslediği köpeklere el konuldu
Title
Ankara'da medyumun uygunsuz koşullarda beslediği köpeklere el konuldu
Title
Ankara'da medyumun uygunsuz koşullarda beslediği köpeklere el konuldu
Title
Ankara'da medyumun uygunsuz koşullarda beslediği köpeklere el konuldu
Title
Ankara'da medyumun uygunsuz koşullarda beslediği köpeklere el konuldu
Title
Ankara'da medyumun uygunsuz koşullarda beslediği köpeklere el konuldu
Title
Ankara'da medyumun uygunsuz koşullarda beslediği köpeklere el konuldu
Title
Ankara'da medyumun uygunsuz koşullarda beslediği köpeklere el konuldu
Ankara'da medyum operasyonu: 20 köpek ve 16 kediye el konuldu
Ankara'da medyum olarak tanınan Sadiye Servet G.'nin evinde kötü şartlarda beslenen 20 köpek ve 16 kediye, polisle birlikte baskın düzenleyen Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince el konuldu. Avukatları ve tanıyanları ile birlikte el koyma işlemine karşı çıkan Sadiye Servet G.'ye para cezası uygulandı.


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