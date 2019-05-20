Sultangazi'nin Esentepe Mahallesinde bir çöp konteynerinin yanına kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından dün akşam yüzlerce ölü ve ölmek üzere olan civciv bırakıldı.

Civciv seslerini duyan mahalleli konteynere yaklaştığı zaman korkunç manzara ile karşılaştı.

Yerde yatan yüzlerce ölü ve ölmek üzere olan civcivleri görenler duruma isyan etti.

Ölü civcivleri bulanlar hayvanları bu ölüme terk edenlere "Allah ıslah etsin" diyerek tepki gösterdi.

Durum İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerine bildirdi. Olay yerinde gelen ekipler ölen civcivleri konteynerin önünden kaldırırken, canlı olan civcivlere ise mahalleli sahip çıktı.

FOTOĞRAF 7 Sultangazi'de çöp konteynerinin önüne bırakılmış yüzlerce ölü civciv bulundu. Esentepe Mahallesinde bir çöp konteynerinin yanına kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından dün akşam yüzlerce ölü ve ölmek üzere olan civciv bırakıldı. Civciv seslerini duyan mahalleli konteynere yaklaştığı zaman korkunç manzara ile karşılaştı. Yerde yatan yüzlerce ölü ve ölmek üzere olan civcivleri görenler duruma isyan etti. Ölü civcivleri bulanlar hayvanları bu ölüme terk edenlere Allah ıslah etsin diyerek tepki gösterdi. Durum İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerine bildirdi. Olay yerinde gelen ekipler ölen civcivleri konteynerin önünden kaldırırken, canlı olan civcivlere ise mahalleli sahip çıktı. Sultangazi'de çöp kutusunda yüzlerce ölü civciv bulundu Sesleri duyup konteynere bakan vatandaşlar isyan etti İstanbul Sultangazi'de çöp konteynerinin önüne bırakılmış yüzlerce ölü civciv bulundu. Çöp kutusundan gelen sesler üzerine civcivleri bulanlar yaşanan duruma isyan etti.

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