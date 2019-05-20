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İSTANBUL

İstanbul Sultangazi'de çöp kutusunda yüzlerce ölü civciv bulundu

Sesleri duyup konteynere bakan vatandaşlar isyan etti

İstanbul Sultangazi'de çöp konteynerinin önüne bırakılmış yüzlerce ölü civciv bulundu. Çöp kutusundan gelen sesler üzerine civcivleri bulanlar yaşanan duruma isyan etti.

Haber Merkezi DHA
Sultangazi'deki konteynerden yüzlerce civciv ölüsü çıktı.
Sultangazi'deki konteynerden yüzlerce civciv ölüsü çıktı.

Sultangazi'nin Esentepe Mahallesinde bir çöp konteynerinin yanına kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından dün akşam yüzlerce ölü ve ölmek üzere olan civciv bırakıldı.

Civciv seslerini duyan mahalleli konteynere yaklaştığı zaman korkunç manzara ile karşılaştı.

Yerde yatan yüzlerce ölü ve ölmek üzere olan civcivleri görenler duruma isyan etti.

Ölü civcivleri bulanlar hayvanları bu ölüme terk edenlere "Allah ıslah etsin" diyerek tepki gösterdi.

Durum İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerine bildirdi. Olay yerinde gelen ekipler ölen civcivleri konteynerin önünden kaldırırken, canlı olan civcivlere ise mahalleli sahip çıktı.

Sesleri duyup konteynere bakan vatandaşlar isyan etti
FOTOĞRAF 7
Title
Sultangazi'de çöp konteynerinin önüne bırakılmış yüzlerce ölü civciv bulundu.
Title
Esentepe Mahallesinde bir çöp konteynerinin yanına kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından dün akşam yüzlerce ölü ve ölmek üzere olan civciv bırakıldı.
Title
Civciv seslerini duyan mahalleli konteynere yaklaştığı zaman korkunç manzara ile karşılaştı.
Title
Yerde yatan yüzlerce ölü ve ölmek üzere olan civcivleri görenler duruma isyan etti.
Title
Ölü civcivleri bulanlar hayvanları bu ölüme terk edenlere Allah ıslah etsin diyerek tepki gösterdi. Durum İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerine bildirdi.
Title
Olay yerinde gelen ekipler ölen civcivleri konteynerin önünden kaldırırken, canlı olan civcivlere ise mahalleli sahip çıktı.
Title
Sultangazi'de çöp kutusunda yüzlerce ölü civciv bulundu
Sesleri duyup konteynere bakan vatandaşlar isyan etti
İstanbul Sultangazi'de çöp konteynerinin önüne bırakılmış yüzlerce ölü civciv bulundu. Çöp kutusundan gelen sesler üzerine civcivleri bulanlar yaşanan duruma isyan etti.


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