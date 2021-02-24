Gündem Sevgili tarafından darp edilen kızı vatandaşlar kurtardı Genç kız siz karışmayın dedi
3. SAYFA İSTANBUL

Sevgili tarafından darp edilen kızı vatandaşlar kurtardı: Genç kız 'siz karışmayın' dedi

Kadıköy’de sokak ortasında erkek arkadaşı tarafından darp edildiği iddia edilen genç kız çevredeki vatandaşların araya girmesi sonucu kurtarıldı. Yaşanan olay sonrası şikayetçi olmayan genç kız, erkek arkadaşıyla birlikte yürüyerek olay yerinden uzaklaşırken vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

Haber Merkezi İHA
Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün 18.00 sıralarında Kadıköy Osmanağa’da meydana geldi. İddiaya göre, henüz kimliği belirlenemeyen bir şahsın, kız arkadaşına hakaret ettikten sonra dövdüğünü gören vatandaşlar duruma müdahale etmek için çiftin yanına gitti.

"SİZ KARIŞMAYIN"

İkilinin arasına giren vatandaşlar kız arkadaşını döven şahsa uyarılarda bulunurken, genç erkek yapılan uyarılara aldırış etmeyip, yaşanan olaya kimsenin karışmamasını söyledi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis memuruna şikayetçi olmadığını söyleyen genç kız ise erkek arkadaşıyla birlikte olay yerinden uzaklaşarak gözden kayboldu.

VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Genç kızın şikayetçi olmaması ise vatandaşların tepkisine yol açtı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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