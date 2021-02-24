Sevgili tarafından darp edilen kızı vatandaşlar kurtardı: Genç kız 'siz karışmayın' dedi

Günbey: Erbakan tek başına mücadele etti ve 28 Şubat kararlarını imzalamadı

Merhum Necmettin Erbakan'ın başbakanlığında, Refah Partisi (RP) ve Doğru Yol Partisince (DYP) kurulan 54. Hükümetin Sosyal Hizmetlerden Sorumlu Devlet Bakanı Sacit Günbey, 1995'te Türkiye'nin ekonomisinin çok kötü durumda olduğunu, batma noktasına geldiğini fakat halkın kendilerini ancak Erbakan'ın kurtarabileceğine inandığını anlattı. 28 Şubat sürecine de değinen Günbey, 'Erbakan hoca, çok cesur bir insandı. 28 Şubat'ın Milli Güvenlik Kurulu'nda tek başına askerlerin şiddetli muhalefetine rağmen onlarla dokuz saat boyunca dişe diş tezlerini çürütmeye çalıştı, 28 Şubat kararlarını imzalamadı.' dedi.