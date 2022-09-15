Gündem Sevilay Yılman "Senin bildiğini benim bildiğimi onlar da biliyor" deyip HDP PKK siyaset ilişkisini anlattı
POLİTİKA

Sevilay Yılman "Senin bildiğini benim bildiğimi onlar da biliyor" deyip HDP PKK siyaset ilişkisini anlattı

Gazeteci Sevilay Yılman, TVNET ekranlarında HDP seçmeninin tümünün, oy verdiği partinin PKK'ya destek verdiğini bile bile oy verdiğini söyledi. "Hepsi masum insanlar ben gidip konuşuyorum." diyen Yılman, "Bu çok önemli bir sosyolojik mesele. Benim bildiğimi, senin bildiğini biliyor bu insanlar. Ona rağmen gidip oy veriyor." ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Sevilay Yılman Senin bildiğini benim bildiğimi onlar da biliyor deyip HDP PKK siyaset ilişkisini anlattı
​Gazeteci Sevilay Yılman

TVNET'te yayınlanan Sert Sorular programında Taha Hüseyin Karagöz'ün sorularını yanıtlayan gazeteci Sevilay Yılman, HDP'nin terörle bağını koparmadıktan sonra Türkiye partisi sayılamayacağını söyledi.

"HDP SEÇMENİNİ 'PKK'LI' DİYE YAFTALAYANLAR VAR"

HDP'nin kurumsal bir parti olduğunu belirten Yılman, "Yanlışları var, yanlış yolda da ilerlemeye devam ediyor. Ama HDP ayrı şey, HDP'ye oy veren seçmen ayrı. 6 milyon seçmeni aynı kefeye koyup tamamını PKK'lı diye yaftalayanlar var. Ben bu ayrımı yapıyorum. " dedi.

Sevilay Yılman
OYNAT 01:50
Sevilay Yılman "Senin bildiğini benim bildiğimi onlar da biliyor" deyip HDP PKK siyaset ilişkisini anlattı
Gazeteci Sevilay Yılman, TVNET ekranlarında HDP seçmeninin tümünün, oy verdiği partinin PKK'ya destek verdiğini bile bile oy verdiğini söyledi. 'Hepsi masum insanlar ben gidip konuşuyorum.' diyen Yılman, 'Bu çok önemli bir sosyolojik mesele. Benim bildiğimi, senin bildiğini biliyor bu insanlar. Ona rağmen gidip oy veriyor.' ifadelerini kullandı.

"BUNU BİLE BİLE OY VERİYORLAR"

Yılman, Karagöz'ün "İnsanlar PKK'ya dozer göndersinler, silah göndersinler diye oy vermiyor sonuçta" sözleri üzerine şu yanıtı verdi:

"Ama veriyor. O terör örgütüyle iltisaklı olduğunu bile bile oy veriyor. Hepsi masum insanlar ben gidip konuşuyorum. İnsanlar oy veriyorsa önce iktidar, sonra da muhalefet bunu düşünmeli. Bu çok önemli bir sosyolojik mesele. Benim bildiğimi, senin bildiğini biliyor bu insanlar. Ona rağmen gidip oy veriyor. HDP'nin Kürt seçmene çok muhteşem bir gelecek sunmayacağını da biliyorlar. Bunu bile bile oy veriyorlar."

Gazeteci Sevilay Yılman SBK sorularına son noktayı koydu
GÜNDEM
Gazeteci Sevilay Yılman SBK sorularına son noktayı koydu

Gazeteci Sevilay Yılman SBK sorularına son noktayı koydu
OYNAT 01:43
Gazeteci Sevilay Yılman SBK sorularına son noktayı koydu
Gazeteci Sevilay Yılman, SBK Holding ile ilgili hakkında çıkan iddialara TVNET ekranlarından yanıt verdi. SBK Holding'in patronu Sezgin Baran Korkmaz'la nasıl tanıştığını tüm detaylarıyla anlatan Yılman, Göktürk'teki evi onun yardımıyla aldığı iddiasıyla ilgili de konuştu. Yılman, 'Bunlar sırf çamurlamak için sırf iftira için sırf benim itibarımı beş paralık etmek için ortaya atılıyorsa o zaman ispatı koyacaklar' dedi.

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