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Seyahat yasağının kalktığı 2. gününde otoyolda zincirleme kaza

Seyahat yasağının kalktığı 2. gününde otoyolda zincirleme kaza

Koronavirüs nedeniyle alınan seyahat yasağının kaldırılması ile araç yoğunluğu yaşanan otoyolda sağanak yağış kazalara neden oldu. TEM Otoyolu Düzce kesimine 25 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Haber Merkezi İHA
TEM Otoyolu Düzce kesimine 25 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
TEM Otoyolu Düzce kesimine 25 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Koronavirüs salgınının önüne geçebilmek için alınan seyahat yasağının kaldırılmasının 2. gününde otoyolda araç yoğunluğu yaşanıyor. Ancak sağanak yağış, sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Tem otoyolu Gümüşova rampaları mevki’inde Ankara İstikametinde sabah saatlerinde sağanak yağı nedeniyle kayganlaşan yolda peş peşe kazalar meydana geldi.

TEM Otoyolu Düzce kesimine 25 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

2 farklı kazada 25 araç birbirine girdi

2 farklı kazada 25 araç birbirine girdi. Yaralının olmadığı kazalarda, maddi hasar oluştu. Kazaların meydana geldiği şeritler trafiğe kapatılırken, trafik kontrollü olarak verildi.

TEM Otoyolu Düzce kesimine 25 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazaya karışan bir araç sürücüsü kaza anının anlatarak; “Önümde 10 aracın kaza yaptığını gördüm. Ben çarpmamak için durunca arkamdan gelen araçlarda bana çarptı” dedi.

TEM Otoyolu Düzce kesimine 25 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Polis ekipleri kazalarla ilgili inceleme başlattı

Bazı vatandaşlar ise kaza yapan araçlarına yağmur girmemesi için patlayan camlarının yerine branda örterek araçlarının içini korumaya çalıştı.

Kaza yapan otomobillerin çekiciler ile çekilmesinin ardından otoyolun kapanan şeritleri yeniden trafiğe açıldı. Polis ekipleri kazalarla ilgili inceleme başlattı.

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