Seyhan Nehri'ne atlayan kız öğrenci aranıyor

Adana'da, lise öğrencisi olduğu iddia edilen bir kız okul çantasını bırakarak Seyhan Nehri'ne atladı. Genç kızı arama çalışması başlatıldı.

GENÇ KIZ SUYA ATLADI ONLAR FOTOĞRAF ÇEKTİ

Olay, Seyhan ilçesi Tarihi Taş Köprü üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, lise öğrencisi olduğu iddia edilen kız, bir süre köprü üzerinde bekledi. Daha sonra okul çantasını yere bırakan öğrenci, Seyhan Nehri'ne atladı. Genç kız suda bir süre sürülendikten sonra gözden kayboldu. O anları ise çevredekiler cep telefonuyla görüntüledi.

DHA Seyhan Nehri'ne atlayan kızı izleyenler bol bol da fotoğraf çekindi.

İhbar üzerine olay yerine su altı polisleri ve CANKUR ekipleri sevk edildi. Ekipler kayıp kızı arama çalışması başlattı. Genç kızın çantasını arayan polis de çantada ders kitapları ile 'Züleyha Kölge' adına düzenlenmiş paso buldu. Polis, genç kızın ailesine ulaşmaya çalıştı. Nehirde kaybolduğu öne sürülen kızı arama çalışmaları devam ediyor.

DHA Polisler kızın bıraktığı çantadan kimliğine ulaştı.